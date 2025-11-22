Sofía Solá, la hija de Maru Botana, reveló los motivos que la alejaron del mundo del modelaje

Sofía Solá, hija de Maru Botana, compartió en TikTok su experiencia al dejar el modelaje, un mundo que consideró incompatible con sus valores. En un video, Sofía reveló que trabajó como modelo durante dos años, pero pronto se dio cuenta de que el entorno no le resultaba confortable. "No me parecía que iba con mis valores ni pensamientos", comentó.

La presión y exigencias de la profesión le generaron rechazo. "Tenés que cumplir con un montón de cosas, y eso yo lo odié", dijo. Además, confesó que durante un tiempo sintió miedo a la exposición en eventos.

Sin embargo, en el último año, decidió cambiar su perspectiva. Empezó a valorarse más allá de su apariencia física, entendiendo que las invitaciones a eventos no solo eran por su belleza, sino por su personalidad. "Invertí el pensamiento de que me están invitando a un evento porque soy cara bonita", afirmó.

Sofía también relató cómo comenzó a disfrutar nuevamente de su vida social. Recientemente, volvió a participar en una sesión de fotos y encontró la experiencia divertida. "Lo tomé como algo relax", comentó, resaltando su cambio de actitud y la importancia de abrazar sus vulnerabilidades.

Su testimonio destaca los desafíos de la industria de la moda y la necesidad de repensar los estándares de belleza. Al compartir su historia, Sofía Solá aporta una visión fresca sobre la autoaceptación y la autenticidad, animando a otros a definir su propio camino frente a la presión estética.