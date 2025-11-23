Murió la cantante italiana Ornella Vanoni

La música italiana ha perdido a una de sus voces más queridas: Ornella Vanoni, quien falleció a los 91 años debido a un paro cardíaco en su hogar de Milán. La noticia fue confirmada por el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, quien subrayó la importancia de su legado.

Vanoni, una figura emblemática de la música ligera, actriz y referente televisiva, dejó una huella indeleble a lo largo de casi 70 años de carrera. Su estilo de interpretación, íntimo y elegante, la consolidó como una de las grandes voces del siglo XX.

Una de sus canciones más célebres, “L’appuntamento”, se ha convertido en un clásico internacional, especialmente tras ser incluida en la banda sonora de Ocean’s Twelve en 2004. Durante su trayectoria, lanzó cerca de 50 álbumes y vendió más de 55 millones de discos, situándose entre las artistas italianas más influyentes.

Reconocida por su fraseo distintivo y su canto directo y maduro, Vanoni exploró diversos géneros, incluidos la bossa nova, el jazz y el pop. Su presencia escénica, marcada por la elegancia y una honestidad emocional única, inspiró a innumerables intérpretes. Aunque su partida ha dejado un vacío en la cultura italiana, su legado perdura a través de sus interpretaciones.