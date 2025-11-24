El Gobierno de Santa Fe Avanza en la Infraestructura para los Juegos Suramericanos 2026

El Gobierno Provincial está impulsando un ambicioso plan de infraestructura deportiva en preparación para los Juegos Suramericanos 2026. El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, visitó el nuevo Microestadio Distrito Joven en Rafaela, acompañado por el intendente Leonardo Viotti y otros funcionarios, para supervisar el progreso de las obras.

Enrico destacó que estas instalaciones no solo estarán a la altura del evento internacional, sino que también están generando empleo para más de 1.000 familias en la provincia. "Además, estas obras dejarán un legado importante para la comunidad y los deportistas, una vez culminados los Juegos", afirmó.

El Microestadio Distrito Joven, situado en un área de urbanización emergente de dos hectáreas, se construye en las calles Iturraspe, 500 Millas Argentinas y Pasaje Igualdad. Tendrá una capacidad para aproximadamente 3.000 espectadores y albergará disciplinas olímpicas en interiores, como patín artístico, balonmano y baloncesto. Actualmente, la obra registra un avance del 32%.

El subsecretario de Arquitectura, Lucas Condal, informó que se está instalando la última viga para las gradas y ejecutando armaduras de hormigón, con un importante progreso en el montaje de las tribunas principales. "Este estadio no solo servirá para los Juegos, sino que también ofrecerá un espacio para actividades deportivas, culturales y recreativas para la comunidad de Rafaela", añadió.

La planificación de los Juegos Suramericanos 2026 está coordinada por el secretario de Vinculación Institucional, Julián Galdeano, en colaboración con varios ministerios y los municipios de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

El nuevo Microestadio será un centro multifuncional, preparado para diversas disciplinas olímpicas y con una capacidad total de 3.080 personas, además de contar con 71 posiciones para prensa y espacios adaptados para personas con discapacidad. Sus instalaciones incluirán vestuarios, salas de control antidopaje y áreas de atención médica, disponibles también para actividades no deportivas.

El acceso al estadio se diseñará con explanadas que conectan con el espacio público y permitirán múltiples entradas, separando los accesos para autoridades y prensa del público general. Además, contará con áreas de servicio controladas para carga y descarga logística, y salidas de emergencia adecuadas, asegurando un funcionamiento eficiente y seguro durante el evento.