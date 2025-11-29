Rafaela cuenta con el Hospital más moderno y de mejor aparatología del país: Asi funcionará

El nuevo Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré” comenzará a operar en los próximos días, convirtiéndose en el establecimiento de salud pública más complejo de la región centro-oeste de Santa Fe. Con una superficie de más de 21,730 m², el hospital cuenta con una infraestructura moderna diseñada para satisfacer la creciente demanda de servicios sanitarios en Rafaela y áreas circundantes.

El diseño del hospital incluye cuatro bloques por piso y varios accesos, separando los flujos de atención para pacientes, trabajadores y suministros a través de una doble circulación. Esta estrategia pretende optimizar los tiempos de atención y mejorar la seguridad sanitaria. Los espacios cuentan con patios interiores que proporcionan luz natural y confort, además de un diseño accesible para pacientes y familiares.

Modelo de atención por cuidados progresivos

El establecimiento implementará un modelo de internación por cuidados progresivos, permitiendo clasificar a los pacientes según la gravedad de su condición y adaptarlos conforme evolucionan. Con más de 170 camas, el hospital ofrecerá servicios en áreas como internación general, maternidad, neonatología y salud mental, además de una unidad de cuidados críticos.

Atención de emergencias las 24 horas

El hospital contará con guardias de adultos y pediátricas en funcionamiento permanente, equipadas para atender urgencias con tecnología avanzada. También incluirá áreas específicas para trauma y diagnóstico inmediato, garantizando una respuesta efectiva ante emergencias.

Equipamiento de alta tecnología

El nuevo hospital se destacará por su moderno equipamiento, que incluye el primer resonador magnético nuclear público de la región, un tomógrafo de última generación, y sistemas de rayos X digital. Esta tecnología permitirá realizar estudios de forma más ágil y precisa, reduciendo la necesidad de trasladar pacientes a otros centros.

Equipamiento de alta complejidad único en la región



Uno de los grandes saltos tecnológicos del nuevo hospital es su parque de equipamiento, que incluye:

El único resonador magnético nuclear público de toda la región

Tomógrafo de última generación

Nuevo mamógrafo digital

Siete ecógrafos

Dos equipos de Rayos X digital directo Además, el nuevo hospital incorpora una área quirúrgica completamente renovada, que incluye camillas electrohidráulicas, kits completos para múltiples especialidades, una segunda torre de cirugía laparoscópica y un electrobisturí de argón, que garantiza mayor precisión y reducción de riesgos Con esta infraestructura, se estima reducir en un 50% la lista de espera quirúrgica regional, uno de los grandes desafíos sanitarios de los últimos años.



Residencia para Madres y espacios de apoyo familiar

Una de las innovaciones más significativas es la creación de una Residencia para Madres, destinada a ofrecer alojamiento a las madres de pacientes internados que provienen de localidades distantes. Además, se habilitarán espacios recreativos y áreas de apoyo psicosocial.

Infraestructura técnica avanzada

El hospital incluye un piso técnico destinado al mantenimiento de sistemas vitales, como gases medicinales y electricidad, lo que permite la realización de intervenciones sin interrumpir la atención. Esta característica coloca al "Dr. Jaime Ferré" entre los hospitales más avanzados de la región, con el objetivo de reducir significativamente las listas de espera quirúrgicas en el área.

Con estas mejoras, el nuevo hospital promete redefinir la atención en salud pública en el centro-oeste santafesino, ofreciendo un servicio de calidad y accesibilidad a la comunidad.