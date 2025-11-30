Anestesiados por la casta, una muy amplia CASTA

Lic. Lilián Koper



Comenzó el Juicio Oral por el tema de los “Cuadernos”. Se está procediendo a leer las confesiones de los arrepentidos, funcionarios y empresarios, y pareciera que hubiéramos perdido ya la capacidad de asombro.

Siento que cuando uno lee el título de la reseña diciendo que el financista de los Kirchner reveló que juntaban US$ 300.000 por semana para Néstor y Cristina, no terminamos de tomar dimensión del robo pero, peor aún, tampoco de comprender que del otro lado había gente dispuesta a pagar para obtener favores o no ser objeto de ataque por parte del gobierno.

Ojo! No se queda atrás la revelación de la corrupción del tema ANDIS, un área muy sensible para la supervivencia de muchas personas. Decenas de miles de millones de pesos manejados por una organización orquestada para funcionar no importa con qué gobierno ¿y que pasaba por debajo del radar de las autoridades?

Sinceramente es increíble el nivel pornográfico de la corrupción en Argentina y de la impunidad creada por un sistema judicial lento o que mira para otro lado. Y todo ello generando un empobrecimiento sistemático de una sociedad dormida y un país que supo brillar.

Ví con mis ojos y aprendí con mi corazón que la maldad no es sostenible sin la “colaboración de los buenos”. En 2018, en medio de la aparición de la causa “Cuadernos”, escribí un artículo donde compartí mi experiencia de las visitas en 2015 a Eperlecques, un bunker nazi en el noroeste francés y en 2018 al campo de concentración de Sachsenhausen, en Alemania. La manifestación material de la “colaboración de los buenos” queda a la vista en esos monumentos a la maldad. Y vuelvo a concluir que esta gran manifestación obscena de corrupción, de esta CASTA enquistada en los Estados de todos los niveles en el país, sin importar el color del gobierno, no puede ser sostenible sin la “colaboración de los buenos”, y ahora agrego, sin una Justicia cómplice.

Lo peor de todo esto es que los fanáticos, ante los hechos, no tienen otro argumento que tirarse con los delitos del otro bando sin asumir que son todos parte de la banda saqueadora.

Reitero el mismo concepto con el que finalizaba aquel artículo de hace siete años: ningún CAMBIO tendrá lugar sin que cese “la colaboración de los buenos”.