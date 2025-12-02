Veredas del centro: ¿Cómo se freno la insensatez de iniciar la obra a días de las fiestas?

La Municipalidad de Rafaela anunció la finalización de las tareas de rotura de veredas este lunes, lo que da paso a la instalación de baldosas y acabados frente al Museo Municipal. Esta intervención forma parte del plan de renovación de las veredas en el área central.

Con la conclusión de esta etapa, no habrá más demoliciones en los próximos días, lo que garantizará la circulación peatonal y el acceso a los comercios y al museo.

La obra entrará en un receso durante las festividades de fin de año y se reanudará el 5 de enero, momento en el que también comenzarán trabajos planificados por ASSA y la municipalidad.

El proyecto busca mejorar la accesibilidad, facilitar la circulación peatonal y actualizar las áreas de alto tránsito relacionadas con actividades culturales y comerciales.

La Municipalidad agradece la comprensión de vecinos y comerciantes y resalta que estos trabajos contribuirán a contar con veredas más seguras y modernas para toda la comunidad.

LA VERDADERA HISTORIA

"El día viernes, cuando advertimos que el avance de las obras pasaría por la vereda del museo e inevitablemente se extendería por toda la primera cuadra del Bv. Santa Fe de la mano del museo, no tuvimos otra alternativa que consultar a un abogado. Fuimos a ver al Dr. Zimerman y, en pocas horas, llegó la solución; el simple hecho de nombrarlo fue como mencionar a la 'luz mala' para las autoridades municipales. El sábado, vinieron a vernos y a decirnos que no hiciéramos nada, que pararían las obras hasta el 5 de enero", nos comenta con una mueca de sonrisa uno de los comerciantes de la primera cuadra del Bv. Santa Fe.

"Solo a quien nunca pagó un aguinaldo, quien no sabe lo que es la actividad privada y siempre ha vivido del Estado, se le puede ocurrir romper las veredas a días de las fiestas. Diciembre es el mes por excelencia para hacer una pequeña diferencia que nos permita equilibrar, en algo, el mal año que el comercio tuvo. Gracias a Dios, entraron en razón y suspendieron todo. Igualmente, ya teníamos organizado presentar un recurso de amparo con el abogado Zimerman; no queríamos litigar contra la municipalidad, pero si no había otra, lo íbamos a hacer. También hubo quienes manifestaron estar dispuestos a encadenarse y no dejar pasar las máquinas. Yo prefería que fuera la justicia la que los hiciera entrar en razón. Gracias a Dios, no llegamos a eso y todo pasó a enero", nos manifestó otro comerciante de la zona.

Nadie pone en tela de juicio la importancia de la obra de las veredas, pero, como manifestó uno de los comerciantes de la zona, solo quienes no saben vivir de otra cosa que no sea de un sueldo del Estado pueden 'arruinarle' a los comerciantes el mes de más ventas del año, el mes en que pueden hacer una diferencia y equilibrar un poco un año muy malo comercialmente. Por suerte, la sangre no llegó al río y los comerciantes van a poder trabajar con tranquilidad hasta que pasen las fiestas. Luego, solo tenemos que rezar y encomendarnos a Dios para que la obra se realice rápidamente y no ocurra lo que está sucediendo en la plaza, que, vaya uno a saber por qué, todo se está demorando más de lo programado.