Un PJ bonaerense en disputa: Máximo Kirchner convoca al Consejo en medio de la pulseada por la conducción

Máximo Kirchner convocó al Consejo del PJ bonaerense para el 19 de diciembre, un día después de que venza su mandato formal.

La reunión se da en un contexto de fuerte tensión interna y reclamos de renovación impulsados por sectores cercanos a Axel Kicillof.

Será el primer encuentro orgánico del partido tras un año electoral con resultados mixtos para el peronismo.

El temario incluye la convocatoria a elecciones partidarias y el análisis de la coyuntura nacional.

El espacio de Kicillof ya avanza en la organización ante una posible interna partidaria.

Si no hay acuerdo político, la disputa por la conducción podría resolverse en elecciones internas en 2026.

Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, convocó al Consejo partidario para el viernes 19 de diciembre a las 14 horas en el municipio de Malvinas Argentinas, en una decisión que llega atravesada por fuertes tensiones internas y lecturas políticas contrapuestas. El dato no es menor: el mandato formal de Kirchner al frente del PJ bonaerense vence el día previo a la reunión, el 18 de diciembre, lo que le otorga al encuentro un carácter particularmente sensible para el futuro inmediato del peronismo provincial.

La convocatoria se produce en un contexto de reacomodamientos acelerados dentro del principal partido opositor, tras un año electoral de resultados dispares. El peronismo logró retener la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 7 de septiembre, pero no pudo trasladar ese desempeño al plano nacional. En los comicios del 26 de octubre, quedó relegado frente a La Libertad Avanza en la disputa por las bancas de diputados nacionales, un desenlace que profundizó los debates internos sobre liderazgo, estrategia y representación.

El Consejo partidario será, además, el primer encuentro orgánico del PJ bonaerense luego de ese proceso electoral. En ese sentido, la reunión aparece como un ámbito clave para canalizar discusiones que, hasta ahora, se venían dando de manera fragmentada y muchas veces informal. El temario oficial incluye cuatro puntos: la lectura y consideración del acta de la reunión anterior, un homenaje al dirigente Juan José Mussi, la convocatoria a elecciones partidarias y el análisis de la coyuntura nacional.

Detrás de esos ítems formales, sin embargo, se asoma una discusión de fondo sobre el rumbo del peronismo en la provincia más grande del país. El análisis de la coyuntura nacional se presenta como un punto central, en un escenario político marcado por la consolidación del gobierno de Javier Milei y la reconfiguración del sistema opositor. La detención de Cristina Kirchner y la emergencia de nuevos liderazgos provinciales y sectoriales agregan complejidad a un peronismo que busca redefinir su identidad y su rol.

En ese marco, los sectores alineados con el gobernador Axel Kicillof vienen reclamando una renovación de autoridades en el PJ bonaerense. La lectura que predomina en ese espacio es que el partido necesita actualizar su conducción para reflejar el nuevo equilibrio interno y fortalecer su capacidad de articulación política. La convocatoria impulsada por Máximo Kirchner es interpretada, por algunos dirigentes, como un intento de ordenar el proceso desde la estructura formal del partido.

Mientras tanto, en el espacio que responde a Kicillof ya avanzan en tareas concretas de organización. Dirigentes de ese sector trabajan en la búsqueda de avales y en la depuración y actualización del padrón partidario, ante la posibilidad de una interna abierta. La hipótesis de una elección interna comienza a tomar cuerpo si no se alcanza un acuerdo político que permita evitar la competencia.

De concretarse ese escenario, la disputa podría trasladarse a fines de febrero o comienzos de marzo de 2026. El calendario y las reglas del proceso serán, en ese caso, otro de los puntos de negociación entre los distintos sectores. Por ahora, la convocatoria al Consejo aparece como una instancia clave para medir fuerzas, ordenar posiciones y evaluar si existen márgenes para una síntesis política.

La reunión del 19 de diciembre, así, se perfila como algo más que un trámite partidario. Será una foto del estado actual del peronismo bonaerense, atravesado por tensiones, demandas de renovación y la necesidad de redefinir su estrategia frente a un escenario nacional adverso. El resultado de ese encuentro podría marcar el inicio de una nueva etapa o profundizar una interna que, de no resolverse, amenaza con debilitar aún más al principal bastión territorial del peronismo.