Anabel Fernández Sagasti asumió en el Consejo de la Magistratura y lanzó duras críticas al Poder Judicial

Anabel Fernández Sagasti juró como nueva integrante del Consejo de la Magistratura por un año.

Reemplazará a María Inés Pilatti Vergara para completar el período 2022-2026.

Tras asumir, lanzó duras críticas al Poder Judicial y habló de “persecución selectiva”.

Destacó el carácter ad honorem del cargo como un gesto sin privilegios.

El juramento fue tomado por Horacio Rosatti en el Palacio de Tribunales.

Su incorporación refuerza la presencia del kirchnerismo en un organismo clave del sistema judicial.

La senadora nacional de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, juró como nueva integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación y estrenó su rol con un mensaje de fuerte contenido político dirigido al Poder Judicial. Referente del kirchnerismo y dirigente cercana a Cristina Fernández de Kirchner, la legisladora mendocina se incorporó al organismo encargado de la selección y remoción de jueces y fiscales federales, así como del control disciplinario del sistema judicial.

La asunción se produjo en un contexto de alta sensibilidad institucional, marcado por el persistente debate sobre el funcionamiento de la Justicia, su independencia y las acusaciones de parcialidad que atraviesan al escenario político desde hace varios años. Fernández Sagasti ocupará el cargo por el término de un año, en reemplazo de la ex diputada María Inés Pilatti Vergara, para completar el período 2022-2026.

Tras prestar juramento, la senadora utilizó sus redes sociales para expresar una postura crítica sobre el rol del Poder Judicial. En su mensaje destacó el carácter ad honorem de la función que asumió y lo contrastó con lo que describió como un sistema judicial atravesado por privilegios. “Hoy tomé jura para integrar el Consejo de la Magistratura, un cargo ad honorem. En un Poder Judicial marcado desde hace tiempo por la persecución selectiva y los privilegios de unos pocos, este es quizás el único gesto que todavía no tiene precio”, afirmó.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y reavivaron la tensión histórica entre el kirchnerismo y sectores del Poder Judicial, especialmente en torno a las causas que involucran a ex funcionarios y dirigentes del espacio. En ese marco, Fernández Sagasti agradeció a sus compañeros de bancada por haberla designado y aseguró que su tarea estará orientada a impulsar cambios estructurales. “Voy a trabajar incansablemente por una Justicia que responda a todos: más eficiente, más transparente e independiente”, sostuvo, y agregó que el objetivo es avanzar “con trabajo y honor”.

El acto de jura se realizó en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales y contó con la presencia de varios integrantes del Consejo de la Magistratura. Entre ellos estuvieron Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Maques, Vanesa Siley y Mariano Recalde. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, quien tomó juramento a la senadora, un hecho que Fernández Sagasti calificó como una “ironía de la vida”, en alusión a las tensiones previas entre el kirchnerismo y el máximo tribunal.

También participaron del acto el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y el secretario de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema, Juan Pablo Lahitou. La presencia de estas autoridades reforzó el carácter institucional de la ceremonia, en contraste con el tono político del mensaje posterior difundido por la legisladora.

La llegada de Fernández Sagasti al Consejo de la Magistratura se inscribe en una etapa clave para el organismo, que deberá afrontar concursos relevantes para cubrir vacantes en la Justicia Federal y eventuales procesos disciplinarios. Su designación suma una voz claramente identificada con el kirchnerismo dentro de un cuerpo que históricamente ha sido escenario de disputas políticas y equilibrios delicados entre oficialismo, oposición y estamentos judiciales.

En ese sentido, la senadora anticipó una gestión activa y alineada con la agenda de su espacio político, que desde hace años cuestiona el funcionamiento del sistema judicial y reclama reformas profundas. Su desempeño será observado de cerca tanto por el arco político como por el propio Poder Judicial, en un escenario donde cada movimiento del Consejo de la Magistratura adquiere una fuerte carga simbólica y política.