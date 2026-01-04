Viotti debe explicar por qué dejó que se vendiera pirotecnia sonora en Rafaela

Por Carlos Zimerman

No existe argumento válido ni explicación alguna. El intendente no dio la cara a pesar de las quejas y reclamos que se producen en todos los chats de WhatsApp y redes sociales. Es innegable que el intendente no hizo nada para que no se vendiera pirotecnia sonora en Rafaela y las consecuencias están a la vista.

Hay quienes están muy enojados; quizá el caso que más conmovió es el de la perrita Almendra, que terminó muriendo de miedo por la gran cantidad de pirotecnia sonora que sirvió de estúpido festejo en la ciudad, pero hay muchísimos casos más. Padres de niños con autismo u otras patologías que se sienten impotentes ante tanta incapacidad y negligencia, pero por sobre todas las cosas, tanta indiferencia por parte del intendente Leonardo Viotti. Ningún funcionario, esos que cobran altísimos sueldos, salió a manifestarse, menos a pedir disculpas o a dar explicaciones. Es innegable que existió connivencia. R24N se comunicó con un alto funcionario municipal del área que tenía a cargo el control sobre los comercios que fueron denunciados y, en off, nos dijo: "Nadie nos informó de denuncia alguna, nadie nos dijo absolutamente nada, nunca supimos que la gente había denunciado". Cuando al mismo funcionario que nos pidió no dar su nombre, le preguntamos si existió la orden de controlar, fue tajante: "No, no había ninguna orden de control alguno, realmente en ese momento no me di cuenta; al otro día, cuando en las redes la gente comenzó a quejarse, me llamó mucho la atención que no se hayan programado controles".

También hablamos con vecinos que, el mismo 31 de diciembre por la noche, denunciaron al municipio que se estaba haciendo abuso de la pirotecnia sonora. "Yo llamé a la GUR, denuncié lo que ocurría a pocos metros de mi casa, di datos concretos, pero nadie vino", nos manifestó esta vecina.

Un vecino de Alamos del Aero Club nos manifestó indignado: "Fui a encarar a los desaprensivos que estaban tirando pirotecnia, los filmé y les dije que los iba a denunciar, no se inmutaron. Hice la denuncia a las 22:30 del 31 de diciembre y para nada sirvió; nadie de la Municipalidad vino y en calle Nosti, en la primera cuadra, siguieron tirando pirotecnia sonora. De nada sirvió mi denuncia. Tengo la filmación, pero me pregunto para qué voy a realizar la denuncia en la Municipalidad".

Pensar que todos los controles fallaron es ser muy benévolo con el intendente Viotti; lo que sucedió es muy grave y más aún que a 48 horas no haya salido a dar explicaciones.

Cuando este tipo de cosas sucede, no hay duda de que existe connivencia, complicidad de alguien. La Municipalidad miró para otro lado y nadie explica el por qué; tampoco los concejales están cumpliendo su trabajo y no piden los informes correspondientes y obligan al intendente a que dé explicaciones.

La noche de Año Nuevo, la Municipalidad se rió en la cara a muchos vecinos. Ganaron los inadaptados, los que nada les interesa el prójimo. Contaron con la complicidad de una Municipalidad que solo está para cobrar impuestos y gastar a discreción, nunca apoyar a los vecinos de bien, esos que en la noche de Año Nuevo se sintieron ignorados por un intendente que hace mucho tiempo perdió la brújula y va a la deriva.