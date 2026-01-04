Se frenó la salida de Lucas Blondel y podría quedarse en Boca

La pretemporada de Boca Juniors se inicia con incertidumbres sobre la salida de varios futbolistas, especialmente Lucas Blondel. Aunque en las últimas horas se había acordado su cesión a Argentinos Juniors, las negociaciones se han detenido.

El motivo radica en el interés de Alianza Lima por Luis Advíncula, el segundo lateral derecho del equipo tras Juan Barinaga. Boca ha decidido frenar el traspaso de Blondel, ya que no planea desprenderse de ambos suplentes.

Teniendo en cuenta que Barinaga ocupa la titularidad, la dirección del club evalúa las opciones para Blondel si la venta de Advíncula se concretara. Actualmente, Advíncula mantiene conversaciones con la institución peruana, pero no ha recibido una oferta formal, ya que su contrato con Boca se extiende hasta finales de 2026.

Cabe destacar que Blondel ha estado ausente del equipo, sin sumar minutos en el segundo semestre de 2025. Además de Argentinos Juniors, equipos como Racing y Tigre también han mostrado interés en su incorporación. Las próximas horas serán clave para definir el futuro del lateral.