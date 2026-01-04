Inter Miami oficializó la llegada de otro futbolista argentino

Inter Miami ha oficializado la incorporación del futbolista argentino Facundo Mura, quien se unirá a Lionel Messi en el equipo. Este sábado, el club de Florida anunció la llegada del lateral derecho, que quedó libre de Racing el 31 de diciembre.

Después de su salida de Racing, Mura inició negociaciones con Inter Miami, aunque River Plate mostró interés en su fichaje, acercándose a un acuerdo con él. Finalmente, el defensor de 26 años optó por continuar su carrera en Estados Unidos.

El club informó que Mura está en el proceso de tramitar su visa y el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), requisitos necesarios antes de unirse al equipo. “Estoy muy feliz de unirme al club. Tengo muchas ganas de trabajar y la ilusión de seguir ganando títulos. Espero verlos pronto”, comentó el jugador en un video oficial.

Mura se convierte en el segundo refuerzo de Inter Miami en este mercado de pases, tras la llegada del lateral izquierdo español Sergio Reguilón, exjugador del Real Madrid y Tottenham.