La UCR debate su reconstrucción entre internas adelantadas y el dilema de las alianzas

La UCR inició conversaciones internas para superar la crisis tras malos resultados electorales.

En Buenos Aires, un sector impulsa adelantar las elecciones partidarias para redefinir la estrategia.

Maximiliano Abad lidera el reclamo y busca reordenar el radicalismo con vistas a 2027.

Las divisiones internas se profundizan por acuerdos legislativos y disputas de liderazgo.

En Córdoba, crece el debate sobre una posible alianza con La Libertad Avanza.

La renovación de autoridades será central para definir el rumbo político del partido.

Con la renovación de las autoridades nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR) como telón de fondo, los principales dirigentes de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba iniciaron conversaciones para intentar cerrar las profundas divisiones internas que atravesó el partido en el último ciclo electoral. El debate se reactivó tras una de las peores performances históricas del radicalismo en ambos distritos y en un escenario marcado por el crecimiento de La Libertad Avanza, que reconfiguró el mapa opositor y tensionó las estrategias tradicionales.

En Buenos Aires, la crisis tiene múltiples capas. El partido arrastra la judicialización de la interna para suceder a Maximiliano Abad, luego de un resultado ajustado entre Miguel Fernández, candidato del oficialismo partidario, y Pablo Domenichini, referente de Evolución. A ese conflicto se sumó una dura derrota electoral dentro de la alianza Somos el 7 de septiembre y un hecho inédito: por primera vez desde el regreso de la democracia, la UCR no presentó lista propia en las elecciones legislativas nacionales. Con ese panorama, en diciembre se había fijado un cronograma para renovar autoridades, pero ahora un sector relevante presiona para adelantar los plazos.

El senador Abad se convirtió en uno de los principales impulsores de esa idea. En su entorno aseguran que cuenta con el respaldo de Daniel Salvador y Gustavo Posse, y que incluso comenzó un acercamiento con Evolución tras meses de tensiones. La relación con Fernández, en cambio, se deterioró de manera notoria. El reciente movimiento del dirigente de Trenque Lauquen en la Legislatura bonaerense profundizó el malestar interno: la conformación del bloque Hechos–UCR Identidad, junto a referentes cercanos a los hermanos Passaglia y al PRO, fue leída por sectores del radicalismo como un gesto de alineamiento externo que dejó a otros legisladores en soledad y abrió sospechas de acuerdos por fuera del partido.

Desde el espacio de Abad sostienen que el adelantamiento de las elecciones internas responde a una situación de “extrema debilidad” partidaria, diagnóstico que también comparten dirigentes de Evolución. Plantean que es necesario anticipar la discusión estratégica rumbo a 2027 para dotar al partido de legitimidad, volumen político y capacidad de movilización. En esa hoja de ruta aparecen nombres propios con aspiraciones territoriales, incluido el del propio Abad para la intendencia de Mar del Plata, además de posibles candidaturas en Bahía Blanca, San Martín y San Isidro. El interrogante mayor sigue siendo la construcción de una figura competitiva para la gobernación y, más allá, para la presidencia.

Quienes se oponen al adelantamiento, entre ellos Fernández, consideran que aún es prematuro hablar de candidaturas y que antes la UCR debe saldar un debate de fondo sobre su identidad y su rumbo político. Reconocen tensiones internas, pero relativizan la disputa personal y advierten sobre el riesgo de convertir la discusión en una carrera anticipada por los cargos.

En Córdoba, el escenario es similar, aunque con un componente adicional: un sector del radicalismo ya explora un acercamiento con La Libertad Avanza para construir una alianza que compita en 2027 contra el oficialismo provincial. La idea se apoya en la percepción de un electorado compartido con el espacio de Javier Milei y en la experiencia de coaliciones exitosas en otras provincias. La decisión de Rodrigo de Loredo de lanzarse como candidato a gobernador y exhibir respaldo territorial con intendentes aceleró los tiempos y profundizó las tensiones.

A diferencia de Buenos Aires, en Córdoba las autoridades partidarias evalúan adelantar la interna antes de mitad de año. Allí reaparece la figura de Ramón Mestre, que busca capitalizar los votos obtenidos en la última elección y cuestiona el liderazgo de De Loredo y su vínculo con los libertarios. En paralelo, dirigentes nacionales como Javier Bee Sellares se sumaron al debate y reclamaron modernizar el sistema de votación y redefinir la estrategia para recuperar competitividad.

Con más de 140 intendentes en Córdoba y cerca de 30 en Buenos Aires, la UCR conserva una estructura territorial significativa, aun golpeada por los resultados recientes. La definición de las internas y de las alianzas aparece como una pieza clave para decidir si el partido opta por reconstruir una identidad propia o convertirse en socio estratégico de nuevas fuerzas de poder de cara a 2027.