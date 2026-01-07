Estados Unidos agradeció a la Argentina por su apoyo tras la captura de Nicolás Maduro

Marco Rubio destacó la cooperación bilateral contra el narcoterrorismo

El Gobierno argentino fue el primero en la región en respaldar la operación

Quirno reafirmó el apoyo a la transición democrática en Venezuela

La postura argentina contrastó con la de varios países de la región

La CELAC no logró consensuar una declaración conjunta sobre la intervención

La detención de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos continúa generando repercusiones políticas y diplomáticas en la región. En ese contexto, el Departamento de Estado informó que su titular, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el canciller argentino Pablo Quirno, a quien le agradeció expresamente la cooperación del Gobierno nacional en el marco de la operación que derivó en la captura del ex mandatario venezolano.

Según el comunicado oficial difundido por Washington, Rubio valoró la “continua cooperación” de la Argentina para “confrontar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en América Latina”, una definición que refuerza el alineamiento estratégico entre ambos países en materia de política exterior y seguridad regional. El reconocimiento cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la administración de Javier Milei fue la primera en América Latina en respaldar públicamente la intervención estadounidense en Caracas.

La gestión de Rubio al frente del Departamento de Estado está atravesada por una ofensiva diplomática orientada a consolidar alianzas en la región frente al narcotráfico, el crimen organizado y las amenazas a la estabilidad institucional. La captura de Maduro fue presentada por la Casa Blanca como una acción enmarcada en esa estrategia, al considerar al régimen venezolano como un actor central en redes de narcotráfico y criminalidad transnacional.

En línea con esa postura, Quirno expresó públicamente el respaldo argentino a la operación a través de la red social X. Allí sostuvo que la Argentina confía en que los hechos “representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región” y, al mismo tiempo, permitan abrir una nueva etapa para que el pueblo venezolano recupere la democracia, el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos, conforme a los principios del derecho internacional.

El canciller también subrayó el reconocimiento del Gobierno argentino a las autoridades surgidas de las elecciones venezolanas de 2024, en referencia al presidente electo Edmundo González Urrutia, y destacó el liderazgo de María Corina Machado, a quien calificó como una figura central del proceso de transición democrática y recordó su reciente distinción con el Premio Nobel de la Paz.

En paralelo, la Casa Rosada reiteró su reclamo por la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, y exigió garantías sobre su integridad física y seguridad personal. Ese planteo fue incluido en las conversaciones diplomáticas y forma parte de la agenda bilateral con Estados Unidos en el actual escenario regional.

La posición argentina contrastó con la de un bloque de países integrado por Colombia, Brasil, México, Chile, Uruguay y España, que condenaron la intervención militar estadounidense y reclamaron el respeto a la soberanía venezolana. Frente a esas críticas, el Gobierno nacional optó por alinearse con Washington, profundizando una política exterior que busca diferenciarse de los consensos regionales tradicionales.

Quirno cuestionó además la representatividad de la declaración impulsada por el presidente colombiano Gustavo Petro, al sostener que no refleja el sentir mayoritario de los pueblos latinoamericanos ni de los exiliados venezolanos. Esa divergencia quedó expuesta durante la reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada para consensuar una postura común sobre los hechos en Caracas.

El encuentro no logró un acuerdo debido a la resistencia de varios países, entre ellos Argentina, Paraguay y Perú, que enviaron delegaciones de menor rango y se abstuvieron de firmar un comunicado conjunto. En ese marco, fuentes diplomáticas anticiparon que un grupo de diez países de la región, encabezado por la Argentina, trabaja en un pronunciamiento propio para respaldar la actuación estadounidense que derivó en la detención de Maduro, señalado por organismos internacionales por graves violaciones a los derechos humanos.

El diálogo entre Rubio y Quirno se inscribe así en una secuencia de gestos bilaterales que refuerzan la cooperación en seguridad y consolidan un nuevo mapa de alianzas en América Latina, en un escenario político regional atravesado por tensiones y redefiniciones tras la caída del régimen venezolano.