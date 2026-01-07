Pullaro crea una "ART" para combatir el ausentismo que en los estatales provinciales duplica la media internacional

El gobierno de Santa Fe lanzó una licitación para operar un nuevo sistema de salud para los empleados públicos provinciales, el Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral -SIPSAL- con el cual se pretende atacar los altos índices de ausentismo que registró la gestión.

Según un informe de 2024, el sector público provincial registró un ausentismo del 15.2% cuando el promedio en organizaciones y empresas es de 8%, subrayó la secretaria de Función Pública del Ministerio de Economía, Malena Azario en la conferencia de prensa donde se brindaron detalles.

En consecuencia, el gobierno busca reformar el sistema de licencias y control médico para centralizar el servicio, facilitarle a los trabajadores los procedimientos y recolectar datos y estadísticas que permitan aplicar políticas preventivas en salud laboral.

La gestión de Pullaro mantiene un vínculo áspero con los estatales. Sobre todo, con los docentes desde que reimplementó el ausentismo que le permitió al gobierno garantizar 180 días de clases en 2025 y limitar al mínimo la capacidad de huelga de los gremios.

Además, una de las primeras leyes aprobadas en la Legislatura tuvo como objetivo el saneamiento del sistema previsional provincial y avanzó en descuentos excepcionales para todos los trabajadores activos y pasivos, especialmente para los cargos jerárquicos.

Lo cierto es que ahora el gobierno puso la lupa sobre el ausentismo que, si bien no hay datos confiables, los registros de 2024 dieron altos índices que se quieren revertir, dijeron los funcionarios.

"La administración pública provincial tiene una media de ausentismo del 15.2%. Uno de cada 4 trabajadores falta una jornada al mes", indicó Azario. El sistema va a priorizar y poner el eje en estos trabajadores con politicas de prevención para bajar estos indicadores, agregó.

Con la implementación del nuevo sistema el gobierno busca tener mayor cantidad de datos y carpetas médicas que hoy no están centralizadas que impiden aplicar políticas preventivas y evitar enfermedades laborales en cada área.

Es que además del ausentismo, detectaron subsistemas fragmentados donde docentes, policías y servicio penitenciario, vialidad y cada una de las empresas del Estado tienen sus propio sistema de salud laboral dentro de la Dirección Provincial del Autoseguro del Riesgo del Trabajo que presta la atención médica en convenio con IAPOS (la obra social de la provincia) y ahora la provincia busca centralizar todos los circuitos y las prestaciones.

A través del SIPSAL, el gobierno busca un cambio de paradigma, definió Azario y señaló que permitirá elaborar estadísticas confiables para trabajar en políticas públicas de prevención y acompañar los procesos de recuperación de los trabajadores.

Por otro lado, el gobierno busca simplificar el mecanismo de licencias mejorando el monitoreo. A su turno, la abogada Karin Nebel de la secretaria de Vinculación Territorial comparó el actual sistema con el SIPSAL.

Mientras que ahora para que la licencia sea validada y justificada el trabajador tiene que comunicarse con su área durante las primeras dos horas, ir a una guardia o pedir turno para la cobertura de IAPOS para luego tener que concurrir a la atención médica donde el profesional emite un certificado que indica los días de reposo para luego, aún enfermo tiene que presentarse en la oficina de salud laboral dentro de las 72 horas. Si ese trabajador necesita extender su licencia médica tiene que repetir todo el circuito, explicó Nebel.

Con el SIPSAL, se va a centralizar la atención médica y el registro de licencias sin trámites ni papeles ni certificados, explicó la funcionaria. "El trabajador dará aviso por whatsapp, una aplicación o un 0800 donde deberá responder un cuestionario de rutina y tendrá una consulta a través de telemedicina o se le asignará un turno médico que determinará los días de licencia", concluyó.

Ahora, la provincia llamará a licitación para que empresas de salud y tecnología avancen en la prestación del servicio.

