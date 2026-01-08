Milei debutará en el interior en 2026 con una visita al Festival de Jesús María

Será la primera actividad oficial de Milei en el interior del país en 2026.

El Presidente asistirá el 16 de enero al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

La visita se realizará antes de su viaje al Foro Económico Mundial de Davos.

El Gobierno busca ampliar la agenda presidencial con presencia en eventos tradicionales.

Karina Milei sería parte de la comitiva que viaje a Córdoba.

La provincia es estratégica para La Libertad Avanza de cara a la disputa política futura.

El presidente Javier Milei tendrá la próxima semana su primera actividad oficial del año fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El jueves 16 de enero viajará a la ciudad cordobesa de Jesús María para asistir al Festival Nacional de Doma y Folklore, uno de los eventos populares más tradicionales del país. En el Gobierno señalan que la presencia del mandatario marcará el inicio de una agenda de apariciones en este tipo de encuentros a lo largo de 2026, con el objetivo de ampliar su contacto con públicos no estrictamente ligados a la política partidaria.

Según confirmaron fuentes oficiales, Milei planea trasladarse ese mismo día desde Buenos Aires y permanecer algunas horas en el predio del festival, donde presenciará las jineteadas y el cierre musical a cargo del Chaqueño Palavecino. La visita se producirá en el antepenúltimo día de la tradicional celebración cordobesa y se concretará antes de su viaje al Foro Económico Mundial de Davos, lo que refuerza el carácter simbólico del desembarco en el interior profundo como apertura del calendario presidencial.

Desde el entorno del jefe de Estado destacan que la decisión responde a una estrategia más amplia. “No es una persona que le escape a la gente”, señalan colaboradores cercanos, que remarcan el estilo directo de Milei en actos y recorridas. La intención para este año es retomar los viajes a las provincias, pero con un perfil distinto al de la campaña: menos actos partidarios y mayor presencia en eventos culturales, productivos o tradicionales, como ya ocurrió en su momento con la Expoagro.

En este caso, la invitación partió de la Comisión Organizadora del Festival y fue evaluada durante semanas en la Casa Rosada. En un primer momento se había mencionado el 8 de enero como fecha tentativa, pero finalmente se resolvió postergar la visita una semana. En el oficialismo recuerdan que La Libertad Avanza obtuvo un resultado contundente en Córdoba en las últimas elecciones legislativas, donde se impuso con el 42% de los votos, una diferencia de 14 puntos sobre la coalición Provincias Unidas, que representó al oficialismo provincial.

El propio Milei había anticipado a través de sus redes sociales que sus primeras salidas del año serían a Córdoba y a la provincia de Buenos Aires. Con el correr de los días se precisó que los destinos serían Jesús María y Mar del Plata: a la ciudad cordobesa antes de partir hacia Davos y a la costa atlántica a su regreso del foro internacional. La elección de ambos puntos busca combinar alto impacto simbólico y visibilidad pública.

El Festival de Doma y Folklore tiene además un antecedente cercano dentro del actual gobierno. La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a las ediciones 2024 y 2025, y en esta última dejó una frase que no pasó desapercibida al señalar que “en Córdoba me reciben con amor y acá soy cordobesa”. Aquella visita, sin embargo, evidenció tensiones políticas: la mayoría de los dirigentes libertarios locales y los aliados provinciales evitaron mostrarse junto a la presidenta del Senado.

El gobernador Martín Llaryora optó entonces por delegar la recepción institucional en la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien ofició de anfitriona junto al intendente de Jesús María, Federico Zárate. Para la visita presidencial aún no está definido quiénes acompañarán a Milei desde la Capital Federal, aunque en el entorno dan por segura la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. No se descarta que se sumen otros integrantes del Gabinete.

En Córdoba, la comitiva será recibida por Gabriel Bornoroni, presidente de La Libertad Avanza en la provincia y jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados. Su armado político logró quedarse con cinco de las nueve bancas en disputa el año pasado, consolidando al espacio como una fuerza relevante en el distrito. Milei mantiene con Llaryora una relación institucional correcta pero distante, y en el oficialismo no ocultan que la provincia es un objetivo estratégico de cara a la disputa por la gobernación dentro de dos años.

Días antes del arribo presidencial, Córdoba también será escenario de actividades oficiales encabezadas por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, quienes realizarán un acto por el Operativo Verano. Luego, ambos funcionarios tienen previsto asistir al festival, en una antesala que refuerza el peso político que el Gobierno decidió darle a la cita de Jesús María.