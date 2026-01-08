Milei recibe a Díaz Ayuso en la Casa Rosada con Venezuela y la geopolítica en el centro de la agenda

Milei recibirá a Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada en medio del receso del Gabinete.

Venezuela y la detención de Nicolás Maduro serán ejes centrales del encuentro.

La dirigente madrileña mantiene una postura más cercana a María Corina Machado que la del Gobierno argentino.

El Presidente refuerza su alineamiento con Estados Unidos y con Donald Trump.

La relación con Díaz Ayuso contrasta con el conflicto abierto entre Milei y Pedro Sánchez.

La reunión se enmarca en la estrategia de construir un bloque internacional de derecha.

En pleno receso vacacional del Gabinete, el presidente Javier Milei se prepara para recibir este jueves en la Casa Rosada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El encuentro, previsto para la previa del mediodía, se dará en un edificio prácticamente vacío por la ausencia de gran parte de los funcionarios nacionales, y marcará un nuevo capítulo en la sintonía política e ideológica entre ambos dirigentes, referentes de una derecha que busca articularse a escala internacional.

Según anticipan fuentes oficiales, el temario será amplio, aunque uno de los ejes centrales de la conversación estará puesto en la situación de Venezuela, tras la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro en Nueva York. Díaz Ayuso ha sido una de las voces más críticas del chavismo dentro del escenario político europeo y no ocultó su respaldo a las acciones contra el régimen. “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”, sostuvo recientemente, en un mensaje donde enumeró violaciones a los derechos humanos, persecuciones y el éxodo de millones de venezolanos.

Milei, que decidió no tomarse vacaciones y continúa su actividad desde la quinta de Olivos, se trasladará especialmente a Balcarce 50 para recibir a la dirigente del Partido Popular. El encuentro se suma a una serie de intercambios que ambos protagonizaron en Madrid, donde la afinidad quedó plasmada incluso en gestos institucionales: Díaz Ayuso condecoró al mandatario argentino con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, distinción que generó un fuerte rechazo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por el presidente Pedro Sánchez.

Más allá de la coincidencia ideológica, el vínculo presenta matices. Mientras el Gobierno argentino respalda el rol asumido por Estados Unidos tras considerar que aún no están dadas las condiciones para un proceso electoral libre en Venezuela, Díaz Ayuso sostiene que la conducción del país caribeño debería recaer en la dirigente opositora María Corina Machado. La referente madrileña llegó incluso a celebrar públicamente “la caída del régimen y la vuelta de la democracia” bajo el liderazgo de Machado, a quien mencionó como Nobel de la Paz en un mensaje fijado en sus redes sociales.

En el entorno presidencial argentino, en cambio, sostienen que persisten “resabios del régimen” que impiden una transición inmediata. Milei ha expresado sin ambigüedades su alineamiento con Washington y, en particular, con el presidente estadounidense Donald Trump. En una reciente entrevista radial, afirmó que el republicano “está rediseñando el orden mundial” y que su accionar apunta a “terminar con el socialismo asesino”, una consigna que el libertario repite como parte de su narrativa internacional.

La visita de Díaz Ayuso también se da en un contexto de tensión entre Milei y el gobierno español. El Presidente mantiene un vínculo institucional prácticamente congelado con Pedro Sánchez, luego de acusar públicamente de corrupción a su esposa, Begoña Gómez. A contramano de ese distanciamiento, la relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid se fortaleció: se reunieron al menos en cuatro oportunidades y los elogios mutuos han sido frecuentes.

La dirigente española ha destacado el impacto global de la figura de Milei y su influencia en la percepción internacional de la Argentina. Para Díaz Ayuso, la exposición del Presidente en foros y reuniones internacionales “pone al país de nuevo en el mapa” y genera confianza para las inversiones y el desarrollo empresarial. En los últimos días, además, medios españoles registraron su presencia en Punta del Este, donde habría estado vacacionando junto a su pareja, Alberto González Amador, antes de viajar a Buenos Aires.

La audiencia en la Casa Rosada se inscribe, finalmente, en una estrategia más amplia del Gobierno argentino: la construcción de un bloque de derecha con proyección regional y global. Milei lo ha señalado en distintas entrevistas, al afirmar que “la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI” y que ya existe un grupo de países que trabaja de manera coordinada, aunque sin una denominación formal, para enfrentar lo que define como el principal desafío ideológico de la época. En ese marco, la visita de Díaz Ayuso aparece como un gesto político que refuerza esa ambición y consolida alianzas más allá de las fronteras nacionales.