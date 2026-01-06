Faustino Oro, la promesa del ajedrez, es nombrado mejor juvenil de 2025

Faustino Oro se afianza como una de las principales promesas del ajedrez internacional. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) lo reconoció este lunes como el mejor jugador juvenil de 2025, tras una votación durante el Campeonato Mundial de Partidas Rápidas y Blitz en Doha, Qatar.

El argentino obtuvo el 43% de los votos, superando a competidores como el turco Yagiz Kaan Erdogmus (36%), el estadounidense Andy Woodward (14%) y el ruso Ivan Zemlyanskii (7%).

La votación se realizó a través de YouTube y también premió al noruego Magnus Carlsen como el mejor jugador adulto masculino y a la india Divya Deshmukh entre las jugadoras.

En el torneo mundial, Oro se enfrentó a la élite del ajedrez, logrando el puesto 77 en partidas rápidas entre 247 jugadores, y el 67 en blitz entre 252 participantes.

Residiendo en España desde finales de 2022, el joven argentino ha tenido un notable 2025, obteniendo sus dos primeras normas de gran maestro. La primera la consiguió en septiembre, al ganar el torneo “Leyendas & Prodigios” en Madrid, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en lograrlo a sus 11 años. La segunda norma fue lograda en diciembre en el Magistral Szmetan Giardelli en Buenos Aires.

Faustino Oro ahora se encuentra en camino de alcanzar un récord histórico: convertirse en el gran maestro más joven de todos los tiempos si logra su última norma antes de marzo de 2026.