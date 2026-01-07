Lionel Messi arrepentido de haber hecho el Topo Gigio

Lionel Messi, acompañado por Nicolás Occhiato y Diego Leuco, reflexionó sobre su celebración tras el gol de 2-0 contra los Países Bajos en el Mundial 2022. Aunque Messi reconoció que se arrepintió de su festejo, que contrasta con su estilo de juego, explicó que en ese momento actuó impulsivamente, driven por una intensa emoción.

Durante la charla, Messi también se refirió a su relación con Juan Román Riquelme. Reveló que habla con el exfutbolista frecuentemente, aunque no en el contexto de esa celebración. Messi vinculó su festejo con la figura de Riquelme y su conexión con Boca Juniors, recordando su última conversación en diciembre, en la que Riquelme lo saludó tras su éxito con el Inter de Miami.

La relación entre Messi y Riquelme se caracteriza por un respeto mutuo, cimentada más en la admiración profesional que en una amistad íntima. A lo largo de los años, Messi ha elogiado a Riquelme, y viceversa, desde el retiro del ídolo Xeneize.

Además, Messi estuvo presente en el partido de despedida de Riquelme y visitó La Bombonera, un gesto muy apreciado por los aficionados del club.