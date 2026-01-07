Argentina se clasificó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup

El equipo de tenis argentino ha comenzado la temporada 2026 de manera histórica al clasificar a los cuartos de final de la United Cup por primera vez. Tras vencer 3-0 a España y perder 2-1 ante Estados Unidos, el equipo albiceleste recibió la noticia de su avance en la madrugada del martes.

Argentina finalizó en segundo lugar del Grupo A con un récord de 1-1 en series y un total de 4-2 en partidos ganados, una marca que ningún otro segundo clasificado logró en la competencia. La clasificación dependía de que Italia no derrotara a Francia por tres puntos, y esa condición se cumplió con la derrota de los italianos.

Este es un hito para el tenis argentino, que en las ediciones de 2023 y 2025 había finalizado tercero en su grupo.

En cuartos de final, Argentina se enfrentará a Suiza, que ganó su grupo luego de vencer a Italia y Francia. El encuentro se llevará a cabo este miércoles a las 06:00 horas en Perth.