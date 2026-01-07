El plan de la Selección argentina para el Mundial 2026

A menos de seis meses para el inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección argentina debe definir su base y centro de entrenamiento para la competencia. Según el periodista Joaquín Bruno de TyC Sports, la AFA y el cuerpo técnico de la selección consideran Kansas como su sede principal.

Argentina, que forma parte del Grupo J, jugará un partido en Kansas (contra Argelia) y dos en Dallas (contra Austria y Jordania). Si logra avanzar en el torneo, sus próximos destinos podrían incluir Miami, Atlanta y Nueva York/New Jersey.

El predio del Sporting Kansas City, equipo de la MLS, se perfila como el centro de entrenamiento, aunque también se evalúan las instalaciones del Kansas City Current, equipo femenino de la NWSL. Ambos lugares destacan por su infraestructura y la calma que ofrece la ciudad para el plantel.

La concentración del equipo está prevista para comenzar el 1 de junio, con la lista definitiva de jugadores. Desde Kansas, la selección también viajará para enfrentar a México y Honduras en los últimos amistosos de preparación.

Agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026: