Condenan a Racing a una indemnización millonaria por el crimen de Nicolás Pacheco

Racing Club enfrenta un importante revés económico tras ser condenado por la Justicia a indemnizar con casi 200 millones de pesos a la familia de Nicolás Pacheco, un socio y periodista partidario asesinado en enero de 2013 en una de sus sedes.

El juez nacional de primera instancia en lo civil, Jorge Sobrino Reig, dictó el fallo en el marco de una demanda presentada por los padres y el hermano de Pacheco. La sentencia establece que el club no cumplió con su deber de seguridad hacia las personas en sus instalaciones.

El magistrado consideró que Racing mantenía con Pacheco una relación de consumo, lo que le otorgaba una obligación de seguridad. Rechazó el argumento del club de desvincularse de la responsabilidad, afirmando que no se demostró la existencia de un caso fortuito que interrumpiera el nexo causal.

De esta manera, el club, su aseguradora y los tres autores del crimen fueron condenados a pagar $199.720.000, más intereses y costas. Esta decisión es apelable ante la Cámara Nacional en lo Civil.

En el ámbito penal, los tres implicados —Aníbal Domínguez Butler, Enrique Rulet y Juan Carlos Rodríguez— ya habían sido condenados a 12 años de prisión. Se estableció que Pacheco fue asesinado a golpes tras un asado en la sede de la calle Nogoyá, y su cuerpo fue arrojado a una pileta para simular un accidente. La autopsia reveló que la causa de muerte fue politraumatismos, fractura de cráneo y hemorragia craneoencefálica.