Concejales peronistas con la Asociación Productores Unidos

En una reciente reunión, concejales de Rafaela se reunieron con representantes de la Asociación de Productores de Rafaela (ACPUR), entre ellos Fernando Belinde, Juan Picco y Daniela Zbrun, para abordar las preocupaciones de los productores locales. Las principales inquietudes giraron en torno al mal estado de las alcantarillas y desagües, que afecta directamente la producción agropecuaria y, por ende, el desarrollo económico de la ciudad.

Tras el encuentro, el bloque de concejales solicitó formalmente al Departamento Ejecutivo Municipal un relevamiento integral de las infraestructuras hídricas en la zona periurbana. “Las recientes lluvias complicaron tanto la zona urbana como los sectores rurales y los caminos productivos. Es necesario reforzar el mantenimiento y planificar nuevas obras para evitar consecuencias mayores”, destacó Juan Senn.

Asimismo, se discutieron avances en el programa de caminos de la ruralidad. María Paz Caruso señaló que el mantenimiento de estos caminos es crucial no solo para los productores, sino también para los vecinos de barrios adyacentes, quienes reportan problemas de seguridad debido a la acumulación de malezas.

Desde el bloque de concejales enfatizaron que estos pedidos forman parte de una agenda destinada a apoyar al sector agropecuario y fomentar un desarrollo equilibrado entre las áreas urbana y rural. “Rafaela crece con su producción. Es vital que el Ejecutivo adopte un rol activo en el mantenimiento y la planificación de la infraestructura periurbana”, concluyeron.