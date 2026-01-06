Cortes y desvíos de tránsito por trabajos de señalización vial

La Municipalidad de Rafaela informa que desde ayer, lunes 5 de enero, se realizarán cortes y reducciones de calzada, en horarios diurnos y nocturnos, debido a trabajos de señalización vial a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano.

Las intervenciones previstas son las siguientes: calle Rivadavia entre Suipacha y Guayaquil para pintura de cordones, calle Constitución entre Remedios de Escalada y Manuel Obligado para pintura de cordones

Durante el desarrollo de los trabajos, el tránsito podrá verse afectado de manera parcial o total según el avance de las tareas. Se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal municipal.