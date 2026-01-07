Los concejales se reunieron con la nueva cooperativa Recicladores Rafaelinos

Luego de obtener el reconocimiento como cooperativa, los integrantes visitaron el Concejo Municipal y dieron a conocer los desafíos futuros.

Este martes 7 de enero, los legisladores locales recibieron la visita de los miembros de la flamante cooperativa Recicladores Rafaelinos. El tema principal del encuentro fue poner en conocimiento a los concejales sobre la labor que están llevando adelante en el Complejo Ambiental.

Actualmente 10 familias conforman este grupo de trabajo que esta mañana concurrió a la sala de sesiones a solicitar igualdad de condiciones con las otras cooperativas de reciclaje. Asimismo, instan a trabajar dignamente.

Al finalizar el encuentro, la presidenta Claudia Almaraz, aseguró: “Los concejales nos recibieron muy bien, nos van a dar una mano. Ya nos dieron a entender que contemos con ellos, así que vamos para adelante”.

Por su parte, la secretaria Beatriz Toledo, comentó: “Planteamos todo lo que necesitamos y lo que exigimos como cooperativa. Ví la reunión de una forma muy positiva, muy buena”.