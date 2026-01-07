Cuidado responsable de animales durante el verano

Durante los días de calor intenso, los animales son especialmente vulnerables a golpes de calor, deshidratación y estrés térmico. Por este motivo, se recomienda garantizar el acceso permanente a agua fresca y limpia, brindar espacios con sombra y buena ventilación, y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas de mayor temperatura.

Asimismo, se aconseja limitar la actividad física durante los momentos de calor extremo y, en el caso de animales que requieren paseos o traslados, realizarlos preferentemente temprano por la mañana o al atardecer. También es importante prestar atención a la temperatura del suelo y de los espacios donde descansa, para prevenir lesiones o malestares.

Desde el IDSR y PRADA (Programa por los Derechos de los Animales), también se recuerda que nunca se debe dejar a las mascotas dentro de vehículos cerrados, aun por períodos cortos, ya que el aumento de la temperatura puede resultar fatal en pocos minutos.

En este marco, se invita a la ciudadanía a colaborar solidariamente con los animales en situación de calle, colocando tarros o recipientes con agua fresca en las veredas, renovándola con frecuencia. Este gesto simple y accesible puede marcar una gran diferencia para los perros que no cuentan con un hogar y sufren especialmente las consecuencias del calor extremo.

En caso de detectar signos como jadeo excesivo, decaimiento, salivación abundante, vómitos o dificultad para moverse, se recomienda acudir de inmediato a un profesional veterinario.

El cuidado responsable de las mascotas y el respeto por los animales en situación de calle forman parte de una convivencia más consciente, ética y solidaria con las demás especies que conviven con nosotros en nuestra comunidad.

Desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable y PRADA se invita a toda la comunidad a asumir un compromiso activo con su bienestar, promoviendo acciones cotidianas que contribuyan a una ciudad más consciente y empática.