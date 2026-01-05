Una aclaración inesperada que vuelve a poner a Wanda Nara en el centro

Este domingo, en una nueva edición de Por el Mundo, Marley visitó a Maxi López y Daniela Christiansson en su hogar en Suiza. La entrevista abordó su historia de amor y sus futuros planes como pareja, pero también incluyó un segmento sobre Wanda Nara, donde la modelo ofreció detalles sobre su relación con la conductora.

Al indagar sobre su vínculo con Wanda Nara, Marley preguntó: “¿Todo bien con Wanda? ¿Se hablan? ¿Se conocen?”. Christiansson sorprendió al responder que “no la conoce” y que no tiene relación con ella. Junto a Maxi López, aclaró que solo se habían visto en “fiestas familiares”, sin tener mucho contacto. “Vos siempre querías una distancia”, apuntó a López, refiriéndose a su papel como padre de sus hijos.

Maxi, con tono humorístico, comentó que “con Wanda siempre es recomendable mantener una cierta distancia” y agregó que era importante la cercanía con los niños, pero que una separación era preferible. Luego, continuó asegurando que su interacción con Nara había sido “lo justo y necesario”, mientras que Christiansson finalizó diciendo que su relación era cordial.

Así, en la entrevista con Marley, Daniela Christiansson dejó en claro que su falta de relación con Wanda Nara respondía a una decisión de Maxi López. Aunque buscaron restar importancia a sus declaraciones, la modelo enfatizó que, en efecto, “no conoce” a la conductora de MasterChef Celebrity.