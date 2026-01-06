El drama de Evangeline Lilly, la actriz de "Lost"

La actriz Evangeline Lilly, conocida por su papel en el universo Marvel y en la serie "Lost", reveló el 2 de enero de 2026 que padece daño cerebral irreversible tras sufrir un accidente en Hawái.

En una publicación en sus redes sociales, Lilly explicó que sufrió un desmayo en mayo de 2025, lo que la llevó a golpearse la cabeza contra una roca. A pesar de que había experimentado episodios similares de desvanecimiento desde su niñez, esta vez el impacto causó secuelas permanentes.

La actriz compartió que, según los médicos, "la mayoría de las áreas de mi cerebro están funcionando a menor capacidad" debido al traumatismo craneoencefálico. Lilly también agradeció a sus seguidores por su preocupación y apoyo, destacando la importancia de la comunidad en su proceso de recuperación.