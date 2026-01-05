Romina Gaetani reapareció en las redes

Romina Gaetani anunció su regreso a las redes sociales con un importante proyecto laboral, apenas días después de denunciar a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género.

La actriz compartió un video en su cuenta de Instagram este domingo, donde anunció que el lunes 5 de enero se presentará en el escenario de Ciudad Cultural Konex junto a La Bomba de Tiempo, un evento que, según ella, la ha dejado “saltar de alegría”.

En el video, Gaetani aparece sonriente, con un look deportivo y relajado, usando auriculares, gafas de sol y una riñonera. “Gente, ustedes saben que La Bomba es una fiesta. Este lunes 5, a bailar”, señaló a sus seguidores.

Su publicación recibió numerosos comentarios positivos, evidenciando el apoyo de sus seguidores tras su reciente situación personal, que incluyó una internación en Pilar por golpes y nerviosismo después de un llamado al 911. Entre las reacciones, una usuaria escribió: “Reina, qué bueno verte bien, el arte sana”, mientras que otros expresaron entusiasmo con mensajes como “Sos una leona” y “Te adoro, qué lindo verte así”.