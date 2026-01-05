Roly Serrano se puso de novio con una mujer 44 años menor

Casi dos años después de un grave accidente automovilístico que lo mantuvo internado tres meses en terapia intensiva, el actor Roly Serrano vive un momento pleno tanto en su carrera como en su vida personal. Actualmente, se presenta en Carlos Paz con la obra "Suspendan la boda".

Recientemente, en el programa "Infama" de América, se reveló que Serrano mantiene una relación con Candelaria Saldaño Vicente, una joven de 26 años, 44 años menor que él. La pareja se conoció durante el proceso de reinsertarse en el mundo del espectáculo, mientras el actor trabajaba en Córdoba.

Saldaño Vicente, además de su formación académica, colabora con Nazarena Vélez en la misma obra que Serrano. Según los panelistas del programa, el actor "se lo ve bien y muy enamorado".

Serrano y Saldaño Vicente ya han sido vistos juntos en eventos sociales, como el casamiento de Coco Sily, aunque en ese momento su relación no era conocida. En una reciente entrevista con Infobae, el actor expresó su felicidad por haber encontrado el amor: “Es una historia hermosa. Siento que Dios me premió con la vida y el amor después del accidente. Candelaria me acompaña y me ayuda en todo; eso me emociona”.