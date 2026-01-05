Piden que la Argentina reclame la extradición de Nicolás Maduro tras su captura por Estados Unidos

Se solicitó a la Justicia argentina que active la extradición de Nicolás Maduro tras su presunta captura por Estados Unidos.

El pedido fue presentado por querellantes en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

La investigación argentina se basa en el principio de jurisdicción universal previsto en la Constitución Nacional.

La Cámara Federal ya había ordenado la captura internacional de Maduro con fines de extradición.

En Estados Unidos, el ex mandatario enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo.

Los querellantes buscan que sea juzgado en la Argentina por desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones.

Luego de que se hiciera pública la noticia de que Nicolás Maduro había sido capturado por fuerzas de Estados Unidos en Caracas, querellantes en una causa por delitos de lesa humanidad solicitaron a la Justicia argentina que haga efectiva la orden de detención internacional dictada contra el ex mandatario venezolano y que se requiera de manera urgente su extradición al país. El planteo se apoya en una investigación en curso en los tribunales federales argentinos por desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones ocurridas en Venezuela bajo su régimen.

El pedido fue presentado por los abogados Tomás Farini Duggan y Waldo Wolff, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), del FADD y de víctimas venezolanas constituidas como querellantes. En el escrito, los letrados reclamaron que, ante la eventual detención de Maduro en territorio estadounidense, se activen de inmediato los mecanismos de cooperación internacional para que sea puesto a disposición de la Justicia argentina.

La causa judicial se originó a partir de denuncias formuladas por víctimas y organizaciones de derechos humanos que atribuyen al régimen chavista la comisión sistemática de crímenes graves, entre ellos desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Según los denunciantes, esos hechos no fueron episodios aislados, sino parte de un plan organizado desde las más altas esferas del poder político y militar venezolano.

Los querellantes fundamentan su pedido en el principio de jurisdicción universal, contemplado en el artículo 118 de la Constitución Nacional, que habilita a los tribunales argentinos a juzgar delitos de lesa humanidad con independencia del lugar donde hayan sido cometidos o de la nacionalidad de las víctimas y de los acusados. En ese marco, sostienen que la Argentina no solo está habilitada, sino obligada, a avanzar en el juzgamiento de este tipo de crímenes.

En respaldo del reclamo, recordaron que la Cámara Federal ya había ordenado recibirle declaración indagatoria a Maduro y dispuesto su captura internacional con fines de extradición. En una resolución dictada en septiembre de 2024, el tribunal ordenó expresamente “librar órdenes de detención y disponer las capturas internacionales con fines de extradición a la República Argentina”, decisión que permanece vigente.

El planteo judicial adquirió una nueva dimensión tras la confirmación de la información en el sentido de que Maduro fue detenido y trasladado a Estados Unidos para ser juzgado en el Distrito Sur de Nueva York. En ese expediente, el ex líder chavista enfrenta cargos por conspiración para cometer delitos de narcotráfico y terrorismo, una causa de alto impacto político y judicial.

Ante ese escenario, los querellantes solicitaron que el juez federal Sebastián Ramos active sin demora el pedido de extradición a través de la Cancillería argentina, en los términos previstos por la ley de cooperación jurídica internacional. En el escrito, reclamaron que se curse el requerimiento formal a las autoridades estadounidenses para que Maduro sea enviado a la Argentina, en cumplimiento de las órdenes de detención dictadas por la Justicia local.

“El objetivo es que el imputado rinda cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo venezolano”, señalaron los abogados, al tiempo que subrayaron la necesidad de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y la aplicación efectiva de la ley. También destacaron que el avance de procesos judiciales en distintos países no debería excluir, sino complementar, la posibilidad de juzgamiento por crímenes contra la humanidad.

La eventual disputa de jurisdicciones entre Estados Unidos y la Argentina abre un escenario complejo en términos diplomáticos y judiciales. Mientras en Nueva York se investigan delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo, en Buenos Aires el eje está puesto en violaciones masivas a los derechos humanos. Para los querellantes, ambas causas pueden coexistir, pero sostienen que los crímenes de lesa humanidad deben ocupar un lugar central por su gravedad y por el impacto directo sobre la población venezolana.

El pedido de extradición, de prosperar, colocaría a la Argentina en un rol protagónico dentro de los procesos internacionales orientados a juzgar a los responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.