Colapinto, en la mira: lo señalan como el piloto con mayor presión de la nueva temporada de F1

Una encuesta realizada por RacingNews365 ha señalado a Franco Colapinto como el piloto que enfrentará mayor presión en la próxima temporada de Fórmula 1, al ser uno de los principales conductores de la escudería Alpine. En la encuesta, que recopiló más de 1,100 respuestas, el argentino obtuvo el 61,17% de los votos en la categoría de pilotos de bajo rendimiento.

La encuesta se dividió en tres secciones: pilotos de la parte alta, de la mitad del pelotón y de los equipos con menor desempeño la temporada pasada. En la última categoría, Colapinto fue el más nombrado, superando a otros competidores.

En contraste, Lewis Hamilton lideró la sección de pilotos de élite con un 53,96%, mientras que en el grupo intermedio, Liam Lawson y Lance Stroll fueron los más destacados, obteniendo el 28,24% y el 22,15% de los votos, respectivamente.

A pesar de que varios contratos expiran a finales de 2026, Colapinto se enfrenta a un desafío significativo después de una temporada de 2025 sin puntos, aunque logró mantener su puesto en la parrilla y el respaldo de Alpine para el nuevo proyecto técnico. La presión sobre él proviene tanto de las expectativas externas de aficionados y medios, como de los objetivos internos que se ha fijado Alpine tras un año de transición.