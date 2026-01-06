Franco Colapinto reveló qué es lo más difícil de estar en la Fórmula 1

Franco Colapinto vivió un 2025 complejo en su carrera como piloto de Fórmula 1. Tras su destacada transferencia desde Williams a Alpine a principios de año, comenzó la temporada como piloto de reserva. Sin embargo, tras el bajo rendimiento de Jack Doohan, el argentino logró convertirse en piloto titular en pocas carreras.

Alpine, que presentó problemas significativos con su monoplaza, no logró estar a la altura en el campeonato, y tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly sufrieron las consecuencias. Se prevé que el equipo francés mejore en 2026 con cambios notables en la categoría y un nuevo motor, lo que les permitirá aspirar a sumar más puntos.

En una entrevista con Rolling Stone, Colapinto reflexionó sobre su temporada: “Este año fue muy largo. Aprendí mucho, pero fue difícil sentirme competitivo. Nunca había tenido una temporada sin la posibilidad de pelear por ganar, donde sumar un punto era un reto.”

Su frustración fue palpable: “Siento que el nivel de frustración es mayor al disfrute de estar en Fórmula 1. Hay expectativas y factores a manejar que lo complican todo.” A pesar de las dificultades, el piloto argentino se mantiene firme en su búsqueda de éxito en la próxima temporada.