Sin Kylian Mbappé aún no hay lugar de titular para Franco Mastantuono

En un contundente partido, el Real Madrid derrotó 5-1 al Real Betis, con Gonzalo García brillando como la figura del encuentro. El joven delantero argentino, de 21 años, hizo su primera aparición goleadora de la temporada, anotando un hat-trick con goles en los minutos 20, 50 y 56.

Gonzalo, que se destacó previamente en el Mundial de Clubes, aprovechó la oportunidad tras la cesión de Endrick y la lesión de Kylian Mbappé. Su actuación estuvo marcada por una notable habilidad, ya que sus tres goles fueron con diferentes estilos: de cabeza, de volea y de taco.

Por su parte, Franco Mastantuono ingresó al partido en el minuto 77, pero no pudo influir en el resultado a pesar de tener algunas oportunidades. En el equipo visitante, Giovani Lo Celso entró en el segundo tiempo, pero poco pudo hacer ante la abrumadora superioridad del Madrid. Su futuro también está en duda, ya que se lo vincula con el Inter de Miami. Valentín Gómez no sumó minutos en el encuentro.