Monteoliva calificó la detención de Maduro como un punto de inflexión y anunció refuerzos en las fronteras argentinas

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos marca “un antes y un después” en la lucha regional contra el narcotráfico y el terrorismo, y confirmó que la Argentina reforzó de manera preventiva los controles fronterizos tras los acontecimientos registrados en Venezuela. Según sostuvo, el impacto del operativo excede ampliamente la coyuntura venezolana y obliga a toda América Latina a revisar sus esquemas de seguridad.

En declaraciones televisivas, la funcionaria remarcó que el crimen organizado dejó de ser un fenómeno estrictamente local para convertirse en una amenaza transnacional. “Nadie escapa al crimen organizado ni a la transnacionalización del delito. Toda la región está afectada”, afirmó, al describir un escenario en el que redes criminales operan de manera coordinada más allá de las fronteras nacionales, aprovechando debilidades institucionales y zonas de escaso control estatal.

Monteoliva consideró que el operativo que culminó con la detención del líder chavista no tiene precedentes y abre un nuevo escenario político en Venezuela. En ese marco, señaló que el objetivo estratégico de la comunidad internacional debería ser facilitar una transición que permita al país “recuperar la democracia” y desarticular estructuras criminales que, según afirmó, se consolidaron durante años bajo la protección del poder político. Entre ellas mencionó al denominado Cartel de los Soles y a la organización criminal Tren de Aragua, con ramificaciones en distintos países de la región.

Para la ministra, estos grupos no solo representan una amenaza para Venezuela, sino que tienen impacto directo en la seguridad regional, a través del narcotráfico, la trata de personas y otras economías ilegales. En ese sentido, sostuvo que la captura de Maduro puede debilitar esos entramados y generar un efecto disuasivo sobre otros actores criminales que operan con lógica transnacional.

Durante su exposición, Monteoliva también se refirió al caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado en Venezuela desde diciembre de 2024. La funcionaria calificó la situación como “profundamente dolorosa” tanto para la familia como para la institución. “Hace más de un año, desde aquel 8 de diciembre, venimos trabajando de manera permanente y sostenida”, explicó, al tiempo que destacó la existencia de canales diplomáticos e institucionales activos para lograr su liberación.

En relación con ese caso, subrayó la importancia de manejar la información con extrema reserva. “Es muy importante lo que se puede plantear y lo que no en situaciones como estas. La reserva no es sinónimo de falta de acción, sino de la intención de resguardar la integridad de la persona”, aclaró, al justificar el bajo perfil público de las gestiones que se llevan adelante.

En paralelo, la ministra confirmó que en los últimos días se intensificaron los controles migratorios y los operativos de seguridad en terminales aéreas y pasos fronterizos. Según explicó, estas medidas responden a una lógica preventiva. “En situaciones como estas lo clave es anticiparse”, señaló, y agregó que su cartera ya venía trabajando sobre información vinculada a personas relacionadas con el régimen venezolano.

Monteoliva precisó que se reforzó el patrullaje de Gendarmería en todo el perímetro fronterizo y que se puso especial atención en listas de individuos acusados de delitos graves en Venezuela, con el objetivo de impedir su ingreso al país. La funcionaria sostuvo que la prioridad es evitar que la inestabilidad regional derive en nuevos focos de criminalidad dentro del territorio argentino.

En ese contexto, la ministra insistió en la necesidad de una coordinación regional más estrecha frente a amenazas comunes. A su entender, los acontecimientos recientes confirman que los desafíos en materia de seguridad ya no pueden abordarse de manera aislada y requieren respuestas integrales, con cooperación internacional, intercambio de información y decisiones políticas firmes.