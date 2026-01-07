La Argentina volvió a respaldar en la OEA la captura de Maduro y exigió la liberación del gendarme Nahuel Gallo

La Argentina respaldó en la OEA la captura de Nicolás Maduro

El gobierno exigió la liberación inmediata del gendarme Nahuel Gallo

Carlos Cherniak criticó el silencio histórico de la OEA frente a Venezuela

Estados Unidos defendió el operativo como una acción judicial contra el crimen organizado

La sesión registró un momento de tensión durante la exposición estadounidense

Javier Milei volverá a ratificar esta postura en foros internacionales

La posición de la Argentina frente a la crisis venezolana volvió a quedar expuesta este martes durante una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington. En línea con el reciente pronunciamiento ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el gobierno argentino ratificó su apoyo al operativo encabezado por Estados Unidos que derivó en la detención de Nicolás Maduro y redobló el reclamo por la liberación inmediata de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido por el régimen chavista a comienzos de diciembre de 2024.

El encargado de fijar la postura nacional fue el embajador ante la OEA, Carlos Cherniak, quien sostuvo un discurso alineado con la política exterior del gobierno de Javier Milei. Allí valoró la “decisión y determinación” demostrada por la administración estadounidense en Venezuela y calificó a Maduro como “dictador” y “líder del Cartel de los Soles”, organización que, al igual que el Tren de Aragua, fue declarada terrorista por la Argentina en 2025.

Para la representación argentina, la captura de Maduro no constituye un hecho aislado, sino un punto de inflexión regional. Cherniak afirmó que la operación abre una oportunidad concreta para avanzar contra el narcoterrorismo que afecta a América Latina y, al mismo tiempo, para iniciar un proceso de reconstrucción democrática en Venezuela. En ese sentido, vinculó la crisis política con el colapso social y económico que, según señaló, empujó a más de ocho millones de venezolanos al exilio.

El diplomático argentino evitó mencionar de manera explícita a referentes de la oposición venezolana, pero sí apuntó contra el rol que desempeñaron los organismos regionales en los últimos años. En un tramo crítico de su intervención, cuestionó lo que definió como “la diplomacia del silencio” de la OEA frente a denuncias de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. “Ese silencio retumbó en nuestras sociedades y puso en duda el propósito mismo de esta organización”, sostuvo, al tiempo que reclamó una acción colectiva acorde a la gravedad del escenario.

Uno de los ejes centrales del discurso fue la situación de Nahuel Gallo. Cherniak calificó su detención como arbitraria y la enmarcó en un patrón más amplio de violaciones a los derechos humanos, que incluye desapariciones forzadas de ciudadanos venezolanos y extranjeros. En un mensaje enfático, exigió el cese inmediato de esas prácticas y reclamó la liberación del gendarme argentino, así como garantías para su regreso seguro al país y su reencuentro con la familia.

La sesión estuvo atravesada por momentos de tensión. Durante la exposición del representante de Estados Unidos, Leandro Rizzuto Jr., una mujer presente en la audiencia lo increpó por el operativo en Venezuela, lo que obligó al presidente del Consejo Permanente, el colombiano Luis Ernesto Vargas, a solicitar la intervención del personal de seguridad para restablecer el orden y permitir la continuidad del debate.

Rizzuto defendió la actuación de Washington y sostuvo que la administración de Donald Trump ofreció a Maduro “rampas legales” que fueron rechazadas. A su juicio, la detención no implicó una interferencia en la democracia venezolana, sino la remoción del principal obstáculo para su restablecimiento. “Maduro no representó el orden democrático, lo destruyó”, afirmó.

El diplomático estadounidense enmarcó la operación como una acción judicial contra el crimen organizado y subrayó la dimensión geopolítica del conflicto. Advirtió sobre la presencia de actores extrahemisféricos en Venezuela y sostuvo que no es aceptable que las mayores reservas de petróleo del mundo queden bajo control de potencias adversarias, mientras la población enfrenta condiciones de vida críticas.

La postura argentina en la OEA se inscribe en una estrategia más amplia de respaldo internacional a la acción estadounidense. Además de sus intervenciones en organismos multilaterales, el presidente Milei tiene previsto reiterar este posicionamiento durante su participación en el Foro de Davos, consolidando un alineamiento que marca un giro nítido en la política exterior argentina respecto de la situación venezolana.