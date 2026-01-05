La organización del Mundial 2026 en duda debido a la intervención de Estados Unidos en Venezuela

La FIFA se enfrenta a la posibilidad de suspender el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, a raíz de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero. Este hecho, que busca la captura del presidente Nicolás Maduro por cargos de "narcoterrorismo", ha generado alarma en el ámbito deportivo y político en América Latina y a nivel internacional.

El reglamento de la FIFA permite vetar a países de competiciones internacionales en casos de guerra o inestabilidad grave. Ejemplos históricos incluyen la exclusión de Yugoslavia en 1992 y la prohibición de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. La reciente invasión rusa a Ucrania resultó en sanciones inmediatas a Rusia por parte de la FIFA, UEFA y el Comité Olímpico Internacional, que aún están vigentes, impidiendo a sus selecciones y clubes participar en torneos.

La tensión también aumenta entre Estados Unidos y México, otro país organizador, tras comentarios del presidente Donald Trump sobre la situación política en México. En un contexto donde las relaciones diplomáticas son frágiles, los plazos para el Mundial se acercan, generando incertidumbre.

Sin embargo, aunque la situación es inquietante, la relación cercana entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Trump podría influir en la decisión de la organización. Infantino reconoció a Trump por su papel en la diplomacia durante el sorteo del Mundial en diciembre.

Por el momento, el Mundial 2026 se mantiene en pie, a menos que ocurra un cambio drástico en el escenario internacional.