Franco Armani se desgarró y se pierde la pretemporada

Franco Armani ha presentado una molestia muscular en el gemelo derecho y no participará en los partidos amistosos programados durante la pretemporada de River Plate. La lesión fue detectada en los primeros entrenamientos de la puesta a punto física y el cuerpo técnico ha decidido que el arquero campeón del mundo no sume minutos en estos partidos, siguiendo una medida preventiva. Armani seguirá un plan de recuperación con entrenamientos diferenciados.

Ante su ausencia, el cuerpo técnico evaluará a otros arqueros durante los amistosos, mientras se monitorea la evolución de Armani de cara al inicio del Torneo Apertura.

En este contexto, Jeremías Ledesma se perfila como titular y tendrá una oportunidad clave para demostrar su valía, después de haber considerado una salida del club debido a la falta de minutos en el pasado.

Los partidos amistosos de River están programados de la siguiente manera: