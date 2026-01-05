El análisis de un medio español sobre la actualidad de Julián Álvarez

Julián Álvarez atraviesa un momento personal feliz por el nacimiento de su primer hijo, Amadeo, junto a Emilia Ferrero. Sin embargo, en el ámbito deportivo, el delantero argentino no está rindiendo a su nivel habitual. Este domingo, en el empate 1-1 del Atlético de Madrid contra la Real Sociedad, Álvarez fue titular pero fue sustituido por Antoine Griezmann a los 15 minutos del segundo tiempo.

Según el diario Marca, el rendimiento de Álvarez fue crítico. El jugador tuvo un comienzo incierto y una pérdida de balón permitió a la Real generar su primera oportunidad clara. A pesar de generar las dos primeras jugadas de peligro para el Atlético, sus disparos fueron desviados. “No está. El argentino lo intenta pero no le sale nada”, señaló el diario, que le otorgó una calificación de 4 puntos.

En lo que va de la temporada, Álvarez ha participado en los 18 partidos de la liga española, anotando siete goles y proporcionando tres asistencias. Su rendimiento es mejor en la Champions League, donde ha jugado cinco partidos, anotando cuatro goles y dando dos asistencias.

El entrenador Diego Simeone defendió a Álvarez tras la crítica situación. “Es un futbolista que nos ha dado mucho y ahora que no puede rendir al máximo se busca el motivo”, expresó Simeone, añadiendo que “mientras vea que corre y tiene intensidad, su momento llegará”.