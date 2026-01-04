Julián Álvarez compartió la primera foto de su hijo Amadeo

Este sábado, Julián Álvarez y Emilia Ferrero dieron la bienvenida a su hijo Amadeo. El futbolista de la Selección argentina compartió la noticia a través de un post en sus redes sociales, donde mostraron una foto del bebé haciendo el característico gesto del Hombre Araña, referencia al apodo y celebraciones del delantero.

En los comentarios, los seguidores expresaron su entusiasmo por la llegada del nuevo integrante de la familia. También dejaron mensajes otros destacados como el Atlético de Madrid, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y compañeros de Álvarez.

A lo largo del embarazo, la pareja publicó en redes, pero mantuvo en secreto la fecha del nacimiento. Esto generó gran expectativa entre los fanáticos, quienes rápidamente viralizaron la noticia.

En otro orden, el Atlético de Madrid se enfrenta este domingo a la Real Sociedad en San Sebastián, a las 17:00 (hora de Argentina). Aún no se ha confirmado si Julián Álvarez estará en el partido.