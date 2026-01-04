La trágica historia de Cleopatra García, la mamá de Catherine Fulop

En un contexto de crisis política, social y económica en Venezuela, la artista Catherine Fulop, radicada en Argentina, compartió la difícil infancia de su madre durante una reciente entrevista en el podcast A mí me parece.

Fulop, conocida por su carisma y esfuerzo, nunca ha olvidado sus raíces. Durante la charla, recordó que su madre, Cleopatra García, creció en un orfanato tras perder a su padre a una edad temprana y sufrir la locura de su madre. "Mi mamá es huérfana. La internaron en un orfanato a los cinco o seis años", reveló.

La madre de Fulop compartió su niñez con la Madre María de San José, una reconocida monja en Venezuela. Cleopatra, a pesar de provenir de una familia acomodada en Valencia, fue enviada al orfanato en Maracay. Fulop recordó que siempre consideró a la monja como una figura maternal y mostró imágenes que respaldan su relación con la beata, conocida por su dedicación a los pobres.

Tras salir del orfanato, Cleopatra se casó con Jorge Fulop y tuvo cuatro hijas: Catherine, Maribel, Yasmín y Jennifer. Aunque pasó los primeros años de su vida en Venezuela, la artista encontró en Argentina no solo un refugio laboral, sino también un hogar estable junto a su esposo Ova Sabatini y sus hijas, Oriana y Tiziana.