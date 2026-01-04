Murió el Vasco Horacio Usandizaga

De profesión abogado, fue electo intendente municipal de Rosario en dos oportunidades consecutivas: en 1983 y 1987, en representación de la Unión Cívica Radical (UCR) y con más del 50% de los votos en ambos comicios. Si bien asumió su primer mandato el 11 de diciembre de 1983 —en el inicio de la democracia tras la última dictadura militar— su trayectoria política había comenzado en 1963, con apenas 23 años, cuando fue electo como el concejal más joven de Rosario hasta ese momento.

En 1989, en plena campaña presidencial, aseguró públicamente que renunciaría a su cargo si Carlos Menem ganaba las elecciones. Tras el triunfo del candidato peronista, cumplió su promesa y dejó la intendencia. Esa fue la última vez que el radicalismo gobernó el municipio rosarino.

Luego de su etapa como intendente fue diputado provincial de Santa Fe entre 1993 y 1995 y senador nacional por la provincia entre 1995 y 2001.

Finalmente, tuvo un paso por la política deportiva. En 2007 asumió la presidencia de Rosario Central para, en 2010 —tras el descenso del club a la Primera B Nacional—, presentar la renuncia al cargo. Poco tiempo después, y luego de verse afectado por tres accidentes cerebrovasculares, se retiró definitivamente de la vida pública y política.

Concejal, diputado y senador nacional, tres veces candidato a gobernador, el radical supo pactar más con el peronismo que con sus correligionarios y los enfrentamientos con Luis Cáceres le impidieron al radicalismo postergar su llegada a la gobernación de Santa Fe. Recién en 2023 fue Maximiliano Pullaro quien llegó a la Casa Gris y contiene en su gobierno a seguidores de Usandizaga y de Cáceres.

En 1991 se postuló a la gobernación acompañado por el reconquistense Carlos Fabrissin. Antes, avaló cambiar el sistema electoral e introducir el sistema de Lemas. Se partió el radicalismo y se partió el justicialismo. La ley se puso en vigencia y Usandizaga fue el más votado en toda la provincia pero los sublemas justicialistas le dieron la victoria a Carlos Reutemann.



También fue el más votado en 1995 acompañado por René Bonetto pero otra vez el justicialismo se impuso por la suma y Jorge Obeid fue gobernador. En 1999, sin mucho entusiasmo y acompañado Jorge Mosset Iturraspe fue ampliamente derrotado -otra vez- por Carlos Reutemann.

Se opuso al Pacto de Olivos y su sector no participó de la elección de convencionales aunque luego fue senador nacional por la minoría. Con Reutemann tuvo acuerdos de gobernabilidad importantes que implicaron no solo aval a leyes claves sino también a la integración de la Corte Suprema de Justicia y de otros organismos como Enress y Tribunal de Cuentas.

Fue diputado nacional entre 1993/95 y senador entre 1995 al 2001 cuando se formó la Alianza Santafesina, el primer acuerdo entre radicales, socialistas, demoprogresistas, germen del Frente Progresista y hoy de Unidos.

Muchos de los dirigentes formados al lado de Horacio Usandizaga hoy todavía ocupan cargos en la política argentina y en instituciones de la sociedad civil.

Algunos ejemplos son Eduardo Galaretto, senador nacional por Santa Fe y quien fuera jefe de bloque de diputados provinciales: o Jorge Alvarez y Julián Galdeano en el gabinete de Pullaro o Diego Sueiras, presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina.