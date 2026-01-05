Milei celebró la captura de Maduro y alineó a la Argentina con la ofensiva de Estados Unidos

La captura de Nicolás Maduro fue celebrada por Javier Milei como “la caída de un dictador”.

El Presidente alineó a la Argentina con la ofensiva de Estados Unidos y prometió apoyo total en la ONU.

Milei calificó a Maduro como “terrorista y narcotraficante” con redes internacionales.

El Gobierno rechazó cualquier postura intermedia y afirmó que “no hay grises” frente a dictaduras.

La Casa Rosada respaldó la asunción de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela.

El episodio refuerza el perfil confrontativo y el alineamiento internacional del oficialismo.

El presidente Javier Milei volvió a fijar una posición contundente frente a la crisis venezolana y celebró de manera explícita el operativo militar de Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas. En declaraciones televisivas y a través de redes sociales, el jefe de Estado argentino calificó el hecho como “la caída de un dictador” y lo presentó como un acontecimiento de alcance regional y global, con implicancias directas para la defensa de la democracia y la libertad en América Latina.

Según Milei, la detención de Maduro marca el final de un régimen que se sostuvo mediante el fraude electoral, la represión y la persecución política. “Estamos viviendo la caída de un dictador que venía trampeando las elecciones y que, pese a haber sido derrotado, se aferró al poder”, sostuvo. En ese marco, ratificó que la Argentina respaldará plenamente ante Naciones Unidas la moción impulsada por Estados Unidos y alineó la política exterior nacional con la estrategia de Washington.

El Presidente fue aún más allá al describir al líder chavista como un “terrorista y narcotraficante”, con vínculos internacionales que, según afirmó, exceden largamente las fronteras venezolanas. Milei enumeró una serie de acusaciones que incluyen la existencia de redes de narcotráfico asociadas al denominado Cartel de los Soles, operaciones de lavado de dinero, apoyo logístico a organizaciones armadas y alianzas con actores como Irán, Hezbollah y Hamas. También mencionó supuestas interferencias electorales en distintos países de la región y una estrategia de expansión política a través de migraciones masivas y organizaciones no gubernamentales.

En su análisis, el mandatario argentino trazó un paralelismo histórico al señalar que el rol del chavismo en el siglo XXI se asemeja al que cumplió Cuba en los años setenta, al exportar el socialismo y la violencia a distintos puntos de América Latina. Desde esa perspectiva, la caída de Maduro no solo sería una buena noticia para los venezolanos que padecieron el régimen, sino también para toda la región, afectada —según Milei— por la expansión de un modelo político al que responsabiliza por la pobreza, la inflación y la inseguridad.

El discurso presidencial mantuvo un tono marcadamente confrontativo. Milei aseguró que el gobierno venezolano persiguió sistemáticamente a sus opositores y que ese “manual de ataque” también fue utilizado contra él durante la campaña electoral de 2023. En esa línea, insistió en que no existen posiciones intermedias frente a regímenes de este tipo: “Está marcado quién está de un lado y quién del otro”, afirmó, al rechazar cualquier lectura con matices.

Horas más tarde, el Presidente reforzó su postura en redes sociales bajo el concepto de “principio de revelación”. Allí sostuvo que situaciones como la vivida en Venezuela dejan al descubierto la verdadera posición de dirigentes y formadores de opinión frente a valores que definió como centrales: la democracia, la libertad, la vida y la propiedad privada. Para Milei, quienes no defienden activamente esos principios terminan siendo cómplices de una “dictadura narcoterrorista”, a la que volvió a vincular con el Socialismo del Siglo XXI.

La Oficina del Presidente difundió un mensaje en la misma sintonía, al celebrar la captura de Maduro y calificar a su régimen como “el mayor enemigo de la libertad en el continente”. El comunicado expresó el respaldo argentino para que las autoridades surgidas de las elecciones de 2024 en Venezuela, y en particular el presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan asumir y ejercer su mandato constitucional.

Milei también reclamó de manera explícita la asunción de González Urrutia, a quien definió como “el verdadero presidente”, y sostuvo que la captura de Maduro deja al régimen “muy debilitado”. Además, advirtió que los cómplices del chavismo “deberían seguir la misma suerte” y destacó su vínculo con María Corina Machado, a quien mencionó como una referente clave de la oposición venezolana.

Con un tono épico y sin concesiones, el Presidente dejó en claro que la Argentina buscará jugar un rol activo en el nuevo escenario regional, alineada con Estados Unidos y con una definición tajante frente a los regímenes autoritarios.