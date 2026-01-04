Señales que indican que tu piel necesita vitamina C

La piel del rostro puede ser un espejo de la salud interior, reflejando la falta de vitamina C a través de la resequedad, aspereza y opacidad. Estos síntomas son señales de alerta sobre un nutriente esencial que el cuerpo no produce ni almacena.

La carencia de vitamina C afecta directamente la formación de colágeno y lípidos, fundamentales para mantener la barrera cutánea. Como resultado, la piel pierde vitalidad y resistencia, lo que a su vez ralentiza la cicatrización de heridas, que pueden dejar marcas visibles.

Otro síntoma poco conocido de esta deficiencia es el sangrado de encías, que puede presentarse ante estímulos mínimos. Aumentar la ingesta de vitamina C puede ayudar a revertir este problema.

Además, el cabello también sufre por esta carencia, volviéndose seco, opaco y quebradizo, con una tendencia a la caída. La situación se agrava en aquellos con problemas de absorción de hierro, dado que ambos nutrientes son interdependientes.

La vitamina C es crucial para la producción de colágeno, lo que contribuye a la firmeza y elasticidad de la piel, así como a la salud de vasos sanguíneos, cartílagos y mucosas. También actúa como antioxidante, protegiendo las células del daño por contaminantes y radiación ultravioleta, y mejora la absorción de hierro, esencial para la formación de glóbulos rojos.

Las recomendaciones dietéticas incluyen priorizar el consumo de frutas frescas, especialmente cítricos, y verduras crudas. En el cuidado facial, es aconsejable incorporar sueros y cremas con vitamina C y protector solar para fortalecer la barrera cutánea. Prestar atención a los primeros síntomas de déficit y mantener una dieta equilibrada puede contribuir significativamente a la salud de la piel y el bienestar general.

Las necesidades de vitamina C son mayores en mujeres embarazadas, en lactancia y en personas con enfermedades crónicas, como diabetes tipo 1 o trastornos inflamatorios.