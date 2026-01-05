Los pedidos que en Rafaela le podríamos hacer al "Rey Mago" Donald Trump

Por Carlos Zimerman

En pocas horas más sacaremos los zapatos de noche, le pondremos pastito y, junto a una vasija con agua, le dejaremos algunos pedidos a los Reyes Magos. Al despertarnos, esperaremos que la magia se haya producido y nuestro pedido cumplido.

En Rafaela, podríamos aprovechar este momento de éxtasis del presidente de los Estados Unidos y hacerle algunos pedidos; quizá sean demasiados. Las cosas por estas tierras no andan del todo bien, pero la ilusión es lo último que se pierde, dice el dicho popular, y quizás tengamos suerte. Al fin y al cabo, el Tío Donald está con suerte y, desde que asumió, pese a los malos augurios del zurdaje nefasto y decadente, al hombre se le están dando las cosas y el terrorismo es el primero que paga las consecuencias.

Aquí en Rafaela, las cosas son un poco más sencillas y fáciles de cumplir, siempre pensando en Trump, pero el Intendente Viotti no da "pie con bola" y, desde hace dos años, nos está haciendo padecer su improvisación e incapacidad. Son cosas que Don Donald solucionaría en un santiamén, pero Don Viotti no sabe, no puede o no quiere. Lo cierto es que todo está como era entonces y seguimos peor que cuando vinimos de España. Vamos a hacer un repaso de las cosas que le podríamos pedir al nuevo Rey Mago Donald Trump:

Lo primero sería que lo llame a Viotti y le dé algunas lecciones de cómo se hacen las cosas rápido, y ahí la reparación de la Plaza 25 pica en punta. O bien la idea de Viotti es hacer un gran festejo cuando se cumpla un año de obras, o la cosa viene más retrasada de lo normal. Lo cierto es que ya llevamos varios meses y eso que solo está arreglando solo una parte de la Plaza; no queremos ni imaginarnos para cuándo va a estar toda terminada. Por ello, le pedimos al Tío Donald que lo aconseje bien y le haga hacer un cursito acelerado; por ahí tenemos suerte.

El segundo pedido tiene relación directa con el primero, porque en unos días se viene la continuidad de la reparación de las veredas y, por los antecedentes, nos animamos a decir que primero Maduro va a cumplir su condena y luego Viotti va a terminar la obra.

El tercer pedido es seguramente uno de los más difíciles, pero como dijimos anteriormente, Donald está de racha y todo lo puede conseguir: queremos que nos ayude a terminar con la caca de las palomas en el centro y el olor nauseabundo que deja el excremento y convierte a las arterias del centro en intransitables. Es difícil, pero no imposible. No pudo Castellano en su eterno mandato y tampoco Viotti en estos dos años. Vamos, Donald, vos podés, danos una mano.

Otro pedido que hace a la vida diaria de los rafaelinos es la reparación de las calles. Las mismas están todas con baches y los pocos arreglos que se hacen no duran nada. Quizá el Rey Mago Donald le pueda enseñar a Viotti cómo hacer una reparación rápida y duradera. La cosa no es difícil, pero hay que tener ganas.

Uno de los pedidos más preocupantes y que, por un momento, nos aleja de lo jocoso, es pedirle que ilumine a los funcionarios y que estos se decidan a tener una política de tránsito y de seguridad vial seria y responsable, ya que los accidentes en la ciudad son una verdadera calamidad y en 2025 lo cerramos con 9 muertes que, con ganas y capacidad, se podrían haber evitado.

Este pedido es importante y atañe tanto a los animales como a las personas con autismo y otras patologías relacionadas. Queremos que se le enseñe al intendente Viotti a hacer cumplir la ley y a no permitir la venta de pirotecnia sonora. Lo ocurrido este año fue inaceptable: Rafaela se convirtió, lamentablemente, en la capital nacional de la pirotecnia sonora y todos los controles fallaron, ya sea por incapacidad o por connivencia, pero fallaron.

Sería importante que nuestro “Rey” Donald lo invite a su residencia de Mar-a-Lago y le dé algunas lecciones sobre cómo se puede hacer cumplir la ley en beneficio de toda la comunidad.

También podríamos pedirle que a Viotti lo haga menos testarudo, menos soberbio, más responsable, que escuche a la gente, que no se encierre en sí mismo y en el pequeño grupo de malos colaboradores que tiene, que entienda que en dos años los rafaelinos lo castigaron mucho en las urnas y eso es un signo elocuente de disconformismo, y muchas cosas más. Pero lo que no podemos dejar de pedirle a nuestro héroe de estos días es que Rafaela sea mucho más segura, que la gente ya no da más y que exige respuestas de forma inmediata. Vos de eso entendés muy bien, Donald, danos, por favor, una mano porque, de lo contrario, estamos perdidos.