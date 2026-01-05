El peronismo de Santa Fe inició un acercamiento a la reforma electoral propuesta por el gobernador Maximiliano Pullaro, movido más por la necesidad de evaluar nuevos acuerdos que por un interés genuino en cambiar las reglas del juego. Este acercamiento se discutió durante una reunión informal entre líderes del Partido Justicialista en Pérez, donde surgió la necesidad de fortalecer la comunicación interna y evitar decisiones unilaterales.

Durante el encuentro, se evidenció que el justicialismo busca establecer criterios vinculantes para todos los legisladores peronistas, con el fin de evitar errores del pasado, como en la reforma constitucional, donde cada fracción jugó por su cuenta. A diferencia de esa reforma, que requería dos tercios de los votos, la nueva normativa electoral puede ser aprobada por mayoría absoluta, lo que otorga al oficialismo una ventaja significativa.

El peronismo se encuentra mayormente unido en su defensa de las PASO, considerándolas fundamentales para la cohesión del frente. Sin embargo, hay diferencias respecto al piso de votos necesario para acceder al reparto de escaños. Algunos proponen elevarlo, mientras que otros sugieren mantenerlo en el actual 1,5%.

Un punto de fricción es la propuesta de unir las boletas de gobernador y diputado, algo que el peronismo evalúa en medio de un clima de negociaciones. La ausencia del exgobernador Omar Perotti en la reunión ha generado preocupación, ya que su bloque en la Cámara Baja no tiene la cohesión del Senado, y su participación es clave para lograr un frente unificado.

Perotti ha elaborado un proyecto que respeta las PASO, pero plantea un aumento en los pisos de votos y sugiere una boleta única similar a la de Córdoba, excluyendo a candidatos de menor relevancia. A pesar de que su propuesta coincide en varios puntos con la de Pullaro, la inclusión de la boleta de senadores podría resultar inaceptable para los legisladores peronistas, complicando así las negociaciones internas.

La capacidad del peronismo para llegar a un consenso será crucial en este contexto, donde el riesgo de fractura podría ser perjudicial en un año electoral clave.