Cristina Kirchner cuestionó la captura de Maduro y denunció una violación al derecho internacional

Cristina Kirchner reapareció públicamente tras recibir el alta médica y regresar a su domicilio en Constitución.

Cuestionó con dureza la operación de Estados Unidos en Venezuela y calificó la detención de Maduro como un “secuestro”.

Comparó la acción con la política del “Gran Garrote” y la Doctrina Monroe aplicadas históricamente en América Latina.

Denunció violaciones a la Carta de la ONU y al derecho internacional, y alertó sobre un precedente geopolítico peligroso.

Afirmó que el verdadero objetivo de la operación sería el control de las reservas petroleras venezolanas.

El posteo marcó su regreso al debate político tras dos semanas de internación por una afección abdominal.

Horas después de recibir el alta médica y regresar a su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner retomó la actividad pública a través de las redes sociales. Con un extenso posteo en la plataforma X, la ex presidenta expresó una dura crítica a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela y calificó la detención de Nicolás Maduro y su esposa como un “secuestro”, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias geopolíticas de la acción impulsada por la administración de Donald Trump.

En su mensaje, la ex mandataria sostuvo que la operación, denominada “Resolución Absoluta” y ejecutada durante la madrugada del sábado, implicó que Estados Unidos “volviera a cruzar un límite” que, según afirmó, muchos consideraban superado. Desde el inicio del texto, Kirchner buscó correrse de la discusión ideológica sobre el gobierno venezolano para poner el foco en el método empleado. “Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro, pero nadie puede negar” la gravedad institucional del operativo, escribió.

La líder peronista estableció un paralelismo histórico con la política exterior estadounidense de comienzos del siglo XX. Comparó la acción con la llamada política del “Gran Garrote”, asociada al expresidente Theodore Roosevelt, y con la Doctrina Monroe del siglo XIX. Según Kirchner, esas estrategias, que habilitaron intervenciones militares directas o apoyos encubiertos a golpes de Estado en América Latina, no solo no beneficiaron a Estados Unidos, sino que generaron un fuerte rechazo regional y contribuyeron al atraso económico y social de los países afectados.

Uno de los ejes centrales de su planteo fue la legalidad del operativo. La ex presidenta aseguró que la captura de Maduro violó la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y “el más elemental sentido común”. En ese marco, calificó la detención como “absolutamente ilegal e ilegítima” y señaló que el procedimiento habría provocado la muerte de numerosas personas, además de abrir un escenario de alta inestabilidad política en Venezuela.

Kirchner advirtió que este tipo de acciones sientan un “peligroso antecedente” en materia geopolítica, al habilitar, según su visión, que potencias con mayor poder económico y militar puedan avanzar sobre la soberanía política, territorial o los recursos naturales de países más débiles. En esa línea, sostuvo que el caso venezolano podría funcionar como una señal para futuras intervenciones bajo argumentos similares.

En el tramo final del posteo, la ex mandataria fue aún más contundente al referirse a las motivaciones del gobierno estadounidense. Afirmó que el objetivo real de la operación no fue restablecer la democracia ni combatir el narcotráfico, sino “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional”. “A cara descubierta”, remarcó, al cerrar su mensaje con una acusación directa sobre los intereses estratégicos de Washington.

El pronunciamiento político se produjo el mismo día en que se conoció oficialmente su alta médica. Kirchner había permanecido internada durante 14 días a raíz de una apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio. Según informó el sanatorio donde fue atendida, su evolución fue favorable, se le retiró el drenaje peritoneal y continuaría la recuperación en su domicilio, bajo seguimiento de su equipo médico personal.

Con este nuevo mensaje, la ex presidenta volvió a instalarse en el centro del debate político regional, combinando una reaparición pública tras su internación con una fuerte toma de posición sobre un episodio de alto impacto internacional.