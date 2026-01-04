Valentín Carboni jugará en Racing a préstamo desde el Inter

Racing Club anunció la incorporación de Valentín Carboni, mediocampista ofensivo que llegará al club a préstamo por un año desde Inter de Milán, sin cargo y sin opción de compra. La operación fue finalizada tras varias gestiones entre ambas dirigencias. Carboni llegará al país en las próximas horas para realizar la revisión médica y unirse a la pretemporada bajo las órdenes de Gustavo Costas.

El jugador, formado en Lanús y con experiencia en el fútbol europeo, busca continuidad después de un reciente paso con escaso rodaje y ve en Racing la oportunidad ideal para relanzar su carrera. Además, fue parte del plantel de la Selección Argentina campeona de la Copa América 2024 y espera ser considerado por Lionel Scaloni para la próxima convocatoria mundialista.

La llegada de Carboni ha generado expectativas entre los hinchas de Racing, quienes consideran que puede ser el "salto de calidad" prometido por Diego Milito. Paralelamente, Matko Miljevic, actual jugador de Huracán, también ha conversado con Costas y podría sumarse al equipo.

Cabe recordar que el nombre de Carboni ya había sido vinculado a River Plate en el pasado, aunque con un desenlace diferente. Su hermano mayor, Franco Carboni, llegó a Núñez a préstamo desde Inter de Milán, pero su paso por el club fue breve y frustrante, ya que no tuvo oportunidades de debutar y regresó anticipadamente al club italiano.