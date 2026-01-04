Sebastián Báez dio el golpe en la United Cup

El tenis argentino comenzó la temporada 2026 con un notable triunfo de Sebastián Báez en la United Cup, celebrado en Perth, Australia. Báez, clasificado en el puesto 45 del ranking ATP, superó al estadounidense Taylor Fritz, sexto en el mundo, con un marcador de 4-6, 7-5 y 6-4. Esta victoria representa la segunda vez que Báez vence a un top ten en su carrera.

A pesar del potente servicio de Fritz, Báez logró romper su saque en varias ocasiones, concretando tres quiebres en el segundo set y uno más en el tercero. Este triunfo es especialmente significativo, ya que Estados Unidos es el campeón defensor del torneo.

La United Cup, que se disputa desde 2022, es un torneo mixto organizado por la ATP y la WTA, inaugurando el circuito de tenis del año. En esta edición, 18 países compiten en seis grupos, distribuidos en Sídney y Perth. Argentina se encuentra en el Grupo A junto a España y Estados Unidos. Los ganadores de cada grupo avanzarán a cuartos de final, junto con el mejor segundo de cada ciudad.