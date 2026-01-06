El peronismo impulsa un pedido de juicio político contra Milei por su respaldo al ataque a Venezuela

El peronismo anunció que impulsará un pedido de juicio político contra Javier Milei.

Acusan al Presidente de haber celebrado un ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Juan Marino cuestionó el alineamiento del Gobierno argentino con Washington y la falta de intervención del Congreso.

También denunciaron que la Argentina bloqueó una declaración de la CELAC a favor de la paz regional.

El pedido será presentado aun sin contar hoy con los votos necesarios para prosperar.

El planteo busca abrir un debate institucional sobre los límites de la política exterior presidencial.

El peronismo anunció que avanzará con un pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei, a quien acusa de haber avalado y celebrado un ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela. La iniciativa fue confirmada por el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino, quien sostuvo que las expresiones y acciones del mandatario argentino configuran una conducta incompatible con el ejercicio de la Presidencia y con la tradición diplomática de la Argentina en la región.

Según explicó el legislador, diputados y senadores del espacio emitieron un comunicado conjunto en el que repudiaron la ofensiva impulsada por el gobierno estadounidense y reclamaron la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. En ese texto, el peronismo calificó el operativo como un acto de agresión que vulnera el derecho internacional y advirtió sobre el riesgo de una escalada militar en América Latina.

Marino detalló que este lunes participará de una conferencia de prensa en la sede de la CTA Autónoma, junto al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las dos centrales sindicales y distintas organizaciones sociales. Allí reiterarán el rechazo al ataque estadounidense y formalizarán el pedido de liberación de los dirigentes venezolanos, además de exponer los fundamentos políticos e institucionales del juicio político que impulsan contra el Presidente.

El eje central de las acusaciones contra Milei se apoya en su reacción pública frente a la captura de Maduro. Según el diputado, el jefe de Estado “festejó en vivo” el ataque y la detención del mandatario venezolano, una actitud que consideró impropia de un presidente latinoamericano. “Ya no actúa como presidente”, afirmó Marino, al acusarlo de alinearse de manera automática con los intereses estratégicos de Estados Unidos, incluso a costa de comprometer la posición histórica de la Argentina en materia de no intervención.

En ese sentido, también cuestionó declaraciones posteriores de Milei en las que aseguró que la Argentina brindaría asistencia militar a Venezuela si así fuera requerida. Para el legislador, esos dichos no solo representan una intromisión indebida en un conflicto externo, sino que además vulneran el marco institucional interno, ya que cualquier decisión de ese tipo debería pasar obligatoriamente por el Congreso de la Nación. “Está asumiendo atribuciones que no le corresponden”, advirtió.

Otro de los puntos señalados por el peronismo fue el rol del Gobierno argentino en el plano regional. Marino denunció que la administración de Milei bloqueó una declaración unitaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a favor de la paz en la región. A su entender, esa decisión no fue un gesto aislado, sino parte de una política exterior que profundiza la tensión regional y debilita los consensos multilaterales construidos en los últimos años.

“Decimos no a la guerra en América Latina. Si el presidente contribuye con sus actos a una guerra regional, tenemos la obligación institucional de avanzar con el juicio político”, sostuvo el diputado. En esa línea, el planteo del peronismo busca instalar el debate no solo en términos partidarios, sino también como una discusión sobre los límites del poder presidencial y el respeto a los principios constitucionales.

Marino reconoció que, en el actual escenario parlamentario, el peronismo no cuenta con los votos necesarios para prosperar con el juicio político. Sin embargo, confirmó que el pedido será presentado formalmente en los próximos días y que el objetivo es abrir una discusión política y pública más amplia. Además, convocó al resto de los bloques legislativos a sumarse a la iniciativa o a impulsar acciones propias contra Milei si consideran que su conducta amerita sanciones institucionales.

El anuncio suma un nuevo capítulo a la creciente tensión entre el Gobierno y la principal fuerza opositora, en un contexto regional marcado por la incertidumbre y por un debate cada vez más intenso sobre el rol de la Argentina en los conflictos internacionales.