Camino definido: así quedaron los argentinos en el Abierto de Australia

El Abierto de Australia ha definido los enfrentamientos de primera ronda tras el sorteo realizado en Melbourne Park. Entre los jugadores argentinos, Francisco Cerúndolo, preclasificado 18º, debutará ante el chino Zhizhen Zhang, quien cuenta con un único triunfo en singles en tres participaciones en el torneo.

Sebastián Báez, con un buen inicio de temporada, se medirá contra el francés Giovanni Mpetshi Perricard, de 22 años, que participa en el certamen por segunda vez.

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, comenzará su camino frente al local Adam Walton, aspirando a conquistar el trofeo en Melbourne por primera vez. Alcaraz se encuentra en la misma sección del cuadro que el alemán Alexander Zverev, finalista en 2025, con la posibilidad de un enfrentamiento en semifinales.

Por su parte, Jannik Sinner, campeón defensor, se enfrentará al francés Hugo Gaston. El italiano, que tuvo un año excepcional al ganar en Australia, Wimbledon y el Masters ATP, busca alcanzar su tercer título consecutivo en Melbourne, un logro solo conseguido por Novak Djokovic.

Djokovic, el máximo ganador del torneo, comenzará su defensa ante el español Pedro Martínez (N°71). Si ambos avanzan, podrían encontrarse en semifinales, ofreciendo un posible duelo entre Sinner y Djokovic.

En el cuadro femenino, la defensora del título, Madison Keys (N°9), debutará ante la ucraniana Oleksandra Oliynykova. El año pasado, Keys sorprendió a la número uno, Aryna Sabalenka, en la final, logrando su primer Grand Slam a los 29 años.

Solana Sierra, la única representante argentina en la categoría femenina, se enfrentará a la japonesa Moyuka Uchijima.

Primeros enfrentamientos de los tenistas argentinos: